Achtung, liebe Sternzeichen: drei von euch müssen sich darauf gefasst machen, dass der Juli möglicherweise nicht ganz so toll wird, wie ihr ihn euch vorgestellt habt. Denn ihr müsst damit rechnen, dass euch jemand das Herz bricht.

Wer jetzt besonders stark sein muss, lest ihr hier.

Löwe

Der Löwe ist es nicht wirklich gewohnt, dass andere die Macht über seine Gefühle haben. Doch diesmal hat es ihn wirklich erwischt und er ist richtig schwer verliebt. Doch das Leben ist leider nicht immer ein Wunschkonzert, das muss das Sternzeichen schon bald erfahren. Die flatternden Emotionen, die er für eine bestimmte Person empfindet, beruhen nicht auf Gegenseitigkeit. Normalerweise würde das Sternzeichen so etwas kaltlassen. Denn der starke Löwe ist es gewohnt, einfach weiterzumachen und nach Ablenkung zu suchen. Diesmal ist es jedoch anders. Die Ablehnung nimmt das Tierkreiszeichen mehr mit, als ihm lieb ist.

Schütze

Nicht nur Liebesbeziehungen können Kummer auslösen. Auch in Freundschaften kann es passieren, dass einem das Herz gebrochen wird. Der Schütze muss da jetzt bedauerlicherweise durch. Denn in seinem Freundeskreis gibt es eine Person, die ihn wirklich tief enttäuschen wird. So schnell kann das Sternzeichen nicht verzeihen. Deshalb muss es sich erstmal zurückziehen und die Wunden heilen lassen. Ob es noch eine Zukunft für diese Freundschaft gibt, steht aktuell noch in den Sternen. Denn wenn das Tierkreiszeichen eines abgrundtief hasst, dann sind das Lügen und Vertrauensbrüche.

Steinbock

Der Steinbock schwebt im Juli alles andere als auf Wolke sieben. Denn die Person, mit der er sich eigentlich eine großartige Zukunft ausgemalt hat, zieht plötzlich die Reißleine. Für das Sternzeichen kommt das mehr als überraschend. Denn für den Steinbock gab es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Beziehung bröckelt. Umso schlimmer ist jetzt auch der Herzschmerz. Doch glücklicherweise greift hier der Freundeskreis des Steinbocks ein und versucht, ihn mit sommerlichen Aktivitäten abzulenken. Und wer weiß, möglicherweise findet das Sternzeichen dabei auch eine Person, die wirklich zu ihm passt!