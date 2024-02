Das „Vaiana“-Universum wird erweitert. Nachdem schon vor einiger Zeit bekannt wurde, dass es eine Live-Action-Verfilmung geben wird, folgt jetzt die große Überraschung. Der Animationsfilm bekommt eine Fortsetzung!

Auch ein Startdatum steht schon fest!

„Vaiana“ bekommt eine Fortsetzung

Neben „Die Eiskönigin“ und „Coco“ gehört „Vaiana“ wohl zu den erfolgreichsten Animationsfilmen, die Disney in den vergangenen Jahren herausgebracht hat. Denn die Geschichte über die Tochter des Stammeshäuptlings, die eine Reise über den Ozean macht, um ihr Volk zu retten, begeisterte im Jahr 2016 zahlreiche Menschen. Die Box Office Einnahmen sollen rund 687 Millionen US-Dollar betragen und der Titelsong „How Far I’ll Go“ bekam sogar eine Oscarnominierung.

Erst im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass „Vaiana“ so wie viele andere Disney-Filme vorher das Live-Action-Treatment bekommt. Die Realverfilmung ist unter anderem mit Dwayne „The Rock“ Johnson, der seine Rolle als Halbgott Maui wieder aufnehmen wird.

Aber jetzt die Überraschung: die Realverfilmung ist nicht die einzige Erweiterung des Films. Disney CEO Bob Iger hat nämlich bekanntgegeben, dass der Animationsfilm eine Fortsetzung bekommt. „Vaiana ist nach wie vor ein unglaublich beliebtes Franchise“, betont Iger bei der Ankündigung. Grund genug also, es fortzusetzen. Damit aber noch nicht genug. Denn es gibt auch schon erste Einblicke in die Fortsetzung.

Kinostart im November 2024

In dem Ankündigungsclip ist Vaiana auf einer Insel; viel mehr sehen wir noch nicht. In einer Pressemeldung zum Film heißt es, dass es in der Fortsetzung eine „neue, aufregende Reise mit der eigensinnigen Heldin Vaiana, Maui und einer brandneuen Crew ungewöhnlicher Seeleute“ gibt. „Nachdem sie eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss Vaiana auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat“, so die offizielle Handlung.

Und Bob Iger versorgt Fans noch mit einem weiteren wichtigen Detail: Dem Release Date. „Wir können es kaum erwarten, euch mehr von ihr und Maui zu zeigen, wenn Vaiana 2 im November in die Kinos kommt“, so der CEO. Konkret soll der Film am 28. November 2024 in den österreichischen Kinos starten.