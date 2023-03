Wir alle haben große Ziele im Leben, von denen wir uns nicht ganz sicher sind, ob sie jemals in Erfüllung gehen. Doch diese drei Sternzeichen haben schon bald einen Lebenstraum weniger.

Denn ihr größter Wunsch wird endlich wahr.

Schütze

Schützen haben es nicht immer leicht im Leben. Denn ihre liebevolle und fürsorgliche Art wird leider ziemlich oft ausgenutzt. Die Schützen geben gerne und viel – und bemerken dabei oft nicht, wie viel ihnen genommen wird. Denn ihr unbeugsamer Optimismus versichert ihnen wieder und wieder: ihre Zeit wird kommen! Und jetzt endlich wird dieser Optimismus zur Realität. Denn ein großer Lebenstraum geht für die Schützen in Erfüllung. Ein Traum, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und optimieren wird.

Löwe

Die selbstbewussten Löwen geben es zwar nicht gerne zu, doch auch ihr Leben ist nicht perfekt. Ganz im Gegenteil. Auch sie träumen noch von einigen Dingen. Die große Liebe finden, das einzigartige Abenteuer erleben und den Karrieresprung schaffen: all das steht noch auf ihrer Wunschliste. Doch auch, wenn sie sich bis zur großen Liebe noch ein wenig gedulden müssen; der Lebenstraum in puncto Berufsleben wird jetzt endlich wahr. Und so viel sei verraten: all die harte Arbeit, die die Löwen in ihre Karriere gesteckt haben, zahlt sich jetzt doppelt aus. Denn der Sprung ist so viel besser als sie es sich je hätten erträumen können!

Fische

Die kreativen Fische erlebten in den vergangenen Wochen einen richtigen Aufschwung. Denn ihr Geburtsmonat gab ihnen nicht nur jede Menge Energie, sondern ließ sie auch wieder so richtig träumen. Und das lassen sich die Fische nicht zweimal sagen. Was sie aber nicht gedacht hätten: noch bis zum Ende der Fische-Saison (also bis zum 20. März) geht ein Lebenstraum für sie in Erfüllung! Ein Traum, von dem sie eigentlich nie gedacht hätten, dass er möglich ist. Dieser erfüllte Traum ist dann der Ansporn für sie, weiter an sich zu arbeiten und das sorgt für einen neuen Motivationsschub!