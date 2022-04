„Breaking Bad“-Star Aaron Paul ist Vater geworden. Das verkündete der Schauspieler nun bei einem Interview mit Jimmy Fallon. Der stolze Papa verriet zudem wer der Patenonkel seines Kindes ist.

Sein Nachwuchs darf sich über einen Promi-Paten freuen!

Aaron Paul ist Vater geworden

Baby-News bei „Breaking Bad“-Star Aaron Paul: Der Schauspieler und seine Ehefrau Lauren sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das hat der Schauspieler stolz bei einem Auftritt in der „The Tonight Show“ von Jimmy Fallon verkündet: „Ja, ein kleiner Junge. Sein Name ist Rydin und ich liebe ihn.“

Der Schauspieler teilte vor wenigen Stunden auch ein süßes Foto des Babys auf Instagram. „Mein kleiner Mann. Ryden Caspian Paul. Ich bin so glücklich, dass du auf der Welt bist, du wunderschöner Junge. Ich verspreche, dass ich dich stolz machen werde, Kleiner“, schwärmte Paul.

Bryan Cranston ist Patenonkel des Kindes

Für den kleinen Ryden hat sich Paul auch einen ganz besonderen Patenonkel ausgesucht: „Breaking Bad“-Kollege Bryan Cranston. Der habe sein Patenkind auch bereits gesehen, verrät Aaron. „Ich habe Bryan an seinem Geburtstag gefragt, ob er der Pate unseres Babys sein will.“

Der Schauspieler sorgt bei Fallon für eine Lacher als er sagt, dass Cranston abgelehnt habe. Dafür sei der „Walter White“-Darsteller einfach viel zu beschäftigt. Dann erklärt er aber: „Nein, er freut sich riesig und fühlt sich sehr geehrt.“ Über sein Wahl habe Aaron nicht lange nachdenken müssen: „Ich liebe diesen Mann über alles, er ist einer meiner allerbesten Freunde, deshalb war das absolut keine Frage.“

Breaking Dads

Die zwei „Breaking Bad“-Stars verbindet eine wahre Bromance! Cranston und Paul spielten in der preisgekrönten Dramaserie den Chemielehrer Walter White und dessen ehemaligen Schüler Jesse Pinkman, die gemeinsam Drogen herstellen. In dem Staffel-Finale der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ sind beide noch einmal in ihren alten Rollen zu sehen. Fans des Duos dürfen sich also freuen! Die finale Staffel „Better Call Saul“ startete am 19. April auf Netflix.