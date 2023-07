Was gibt es im Sommer Schöneres als einen Sprung ins kühle Nass? Aber so sehr du dich über die Erfrischung freust, deine Haut ist diesbezüglich eher semi-begeistert. Denn das Chlorwasser kann die Epidermis ordentlich belasten! Die richtige Skincare vor und nach dem Schwimmen ist daher essenziell.

Wie du im Freibad am besten auf die Bedürfnisse der Haut eingehst, verraten wir dir hier.

Bade-Saison: So pflegst du deine Haut richtig

Sommer heißt Badezeit: Ein Besuch im Freibad ist bei Temperaturen über 30 Grad definitiv ein Muss! Ach, und allein schon beim Geruch von Chlorwasser kommen bei uns die tollsten Kindheitserinnerungen hoch. Fun Fact: Wusstest du, dass Chlor im Grunde geruchlos ist? Der typische Poolgeruch, ist eigentlich eine Verbindung, die erst entsteht, wenn Chlor mit Harnstoff (also auch Urin) reagiert. Klingt natürlich eklig, Chlor ist allerdings dein Freund, denn es dient dazu, Krankheitserreger abzutöten. Dummerweise unterscheidet das Chlor aber eben nicht zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien – heißt: die Haut wird strapaziert. Schon das Wasser allein sorgt dafür, dass der ph-Wert der Haut ansteigt. Deine Haut fühlt sich folglich trocken an. Chlor tut sein Übriges dazu! Vor allem stark gechlortes Wasser kann eine richtige Belastung sein. Du solltest daher vor dem Sprung ins Wasser unbedingt ein paar Dinge beachten. Also jetzt gut, aufgepasst!

1. Pre-Swim Shower

Bevor du ins Schwimmbecken springst, dusche dich kurz ab, um deine Haut anzufeuchten. Dies hilft dabei, die Menge an Chlor zu reduzieren, die deine Haut (und übrigens auch deine Haare) aufnehmen. Durch das Abduschen kann deine Haut dem Chlor und anderen Chemikalien im Poolwasser quasi besser widerstehen.

2. Apply Sunscreen

Sonnencreme ist natürlich unerlässlich, um deine Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Sie hilft jedoch auch dabei, eine Barriere zwischen deiner Haut und dem Poolwasser zu schaffen und die Menge an aufgenommenem Chlor zu reduzieren. Trage mindestens 15 Minuten vor dem Betreten des Pools eine wasserfeste Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor (SPF) von 30 oder höher auf. Denk auch daran, sie nach dem Schwimmen erneut aufzutragen.

3. Rinse off

Nun, ganz wichtig: nach dem Schwimmen solltest du dich gründlich mit frischem Wasser abspülen. Dies hilft dabei, jegliches verbleibendes Chlor und andere Poolchemikalien von deiner Haut und deinen Haaren zu entfernen. Verwende dabei am besten eine milde Seife oder ein ph-neutrales Duschgel, das frei von aggressiven Chemikalien ist, um weitere Reizungen zu vermeiden.

4. Stay hydrated

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist im Sommer essenziell – sowohl von innen, als auch von außen. Du solltest daher nicht nur genug Wasser trinken, sondern auch deiner Haut einen Feuchtigkeits-Boost gönnen. Denn nicht nur Chlor und andere Poolchemikalien können deine Haut austrocknen, auch die Sonne kann sie reizen. Um dem entgegenzuwirken, pflege deine Haut nach dem Baden zusätzlich mit einer feuchtigkeitsspendenden Lotion oder Creme.

Nicht vergessen: Auch die empfindliche Gesichtshaut freut sich über eine extra Portion Feuchtigkeit nach dem Schwimmen. Am besten du trägst vor der Sonnencreme noch einen Moisturizer auf. Und/oder du sprühst dein Gesicht regelmäßig mit einem Face Mist ein. Achte darauf, hier Produkte mit sanften Wirkstoffen zu wählen. Retinol oder Fruchtsäure sind zum Beispiel Tabu! Setz lieber auf natürliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera. Deine Haut wird es dir definitiv danken. Und jetzt ab mit dir ins kühle Nass!