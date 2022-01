Eine verflossene Liebe, ein Streit mit der besten Freundin oder einfach nur ein furchtbar peinlicher Auftritt: Manche Momente beschäftigen uns noch lange Zeit. Doch einige Sternzeichen können die Vergangenheit einfach nicht loslassen.

Sie grübeln noch lange über vergangene Ereignisse.

Waage

Das Sternzeichen Waage sehnt sich nach Harmonie und Gleichgewicht. Sie wollen, dass es allen gut geht und die Dinge möglichst reibungslos laufen. Umso einschneidender ist es für sie deshalb auch, wenn das nicht der Fall ist.

Streitigkeiten im Freundeskreis treffen sie besonders hart, vor allem wenn sie im Mittelpunkt eines Konfliktes stehen. Denn das wollen Waagen eigentlich um jeden Preis vermeiden. Auch lange, nachdem ein Streit beendet ist und alles wieder im Gleichgewicht ist, wundern sich Waagen deshalb, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben oder wie Situationen so eskalieren konnten.

Jungfrau

Jungfrauen sind Perfektionisten. Sie haben klare Vorstellungen davon, wie ihr Leben laufen soll und konkrete Pläne zu fast jeder Situation. Umso schlimmer ist es für sie, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen.

Peinliche Momente sind für Jungfrauen nämlich deutlich schlimmer als für viele andere, denn mit Schamgefühl, Unwissenheit oder Bloßstellung kann das Tierkreiszeichen einfach nicht umgehen. Kommt es also zu einer Situation, in der sich die Jungfrauen blamieren, ist das für sie ein extrem einschneidendes Erlebnis, an dem sie noch lange tüfteln.

Denn Jungfrauen haben nur ein Ziel: Das darf nie wieder passieren. Sie analysieren deshalb jeden einzelnen Schritt, jede Bewegung und jeden Sager der Vergangenheit, um nie wieder in eine unangenehme Situation zu geraten.

Fische

Wer so viel analysiert wie die Fische, entkommt nur sehr selten der Vergangenheit. Denn jedes noch so kleine Detail einer Unterhaltung legen die Fische auf die Waagschale. Sie zerdenken selbst die kürzesten und belanglosesten Unterhaltungen, um herauszufinden, wie ihr Gegenüber so tickt.

Das kann ganz schön anstrengend werden, vor allem, wenn die Fische an Situationen denken, in denen sie sich nicht wohl gefühlt haben. Seltsame Dates, Konflikte oder Prüfungssituationen werden oft noch Jahre später thematisiert, denn die Frage, warum sie sich so unwohl gefühlt haben, lässt das Tierkreiszeichen einfach nicht los.