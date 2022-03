Als durchtrainierte Fitness-Influencerin hat sich Sophia Thiel sehr schnell einen Namen gemacht. Doch dann verschwand sie plötzlich für mehrere Jahre von der Bildfläche, nachdem sie eine Essstörung entwickelt hat. Seit 2021 ist sie wieder zurück und setzt sich seither für mehr Selbstliebe ein.

Dazu postete sie jetzt auch ein Vorher-Nachher-Bild von sich, für das ihre Fans sie nur noch mehr schätzen.

Sophia Thiel postet Vorher-Nachher-Foto von sich

Sie war einer der bekanntesten Fitness-Größen im deutschsprachigen Raum. Die meisten kannten ihre Workout-Videos und zahlreichen Bücher, in denen sie Tipps für einen gesunden Lifestyle und einen durchtrainierten Körper gab. Doch dann wurde das Leben von Sophia Thiel plötzlich zum Albtraum. Ihr ständiger Perfektionismus und die konstanten Gedanken an Ernährung und Sport hatten heftige Konsequenzen für den Fitness-Star: Sophia entwickelte eine Essstörung und zog sich zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück.

Fans der Deutschen waren besorgt, da sie für lange Zeit kein Lebenszeichen der Influencerin erhielten. Bis sie dann 2021 wieder genug Kraft hatte, um zurückzukehren. Seitdem spricht sie ganz offen darüber, was sie in den vergangenen Jahren erlebt hat und setzt sich auch für mehr Selbstliebe ein. Auf Instagram postet die 26-Jährige jetzt ein Vorher-Nachher-Bild von sich; aus den Jahren 2018 und 2022.

Damit setzt die Influencerin auch ein starkes Zeichen gegen Bodyshaming. Ihre Fans feiern Sophia dafür! In den Kommentaren liest man größtenteils ermutigende Worte, wie etwa: „Weißt du wann du am Besten aussiehst? Wenn DU dir am meisten gefälltst [sic].“

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Sophia sichtlich gerührt von all den positiven Kommentaren, die sie von ihrer Community erhalten hat. Dann verrät sie auch, dass sie im Vorhinein etwas unsicher gewesen sei, wie dieser „neue Weg auf Social Media“ angenommen werde. Doch mit all dem Zuspruch ihrer Followerinnen und Follower, dürfte es der 26-Jährigen nicht mehr allzu schwerfallen, so zu sein, wie sie sein möchte.

Sie will „neuen, anderen Weg“ einschlagen

Dazu postete Sophie auch ein Video auf ihrem YouTube-Kanal, in dem sie noch genauer auf ihre Essstörung eingeht. Sie habe sich trotz des andauernden Sports und der gesunden Ernährung kraftlos gefühlt. Dann starteten die Ess-Attacken, die immer schlimmer wurden.

Mittlerweile hat Thiel ihre Essstörung aber überwunden und auch dem Sport widmet sich die 26-Jährige noch. „Ich liebe diesen Sport und ich will den einfach Vollgas durchziehen, aber natürlich auf einem neuen, anderen Weg“, verrät sie.

Für 2022 habe sie sich zudem vorgenommen, neue Fitness-Ziele zu erreichen und wieder loszulegen. Jedoch alles in einem gesunden Mittelmaß, damit sie nicht wieder in alte Muster zurückfalle. Dafür stehe Sophia auch eng mit ihrer Therapeutin in Kontakt.