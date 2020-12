Selbstzweifel und ein geringes Selbstwertgefühl plagen jeden ab und zu. Umso wichtiger ist es, sich damit auseinander zu setzen, um sich mit der Zeit wieder selbst zu akzeptieren und deinen eigenen Wert zu erkennen. Denn Selbstliebe ist die wohl wichtigste Form der Liebe.

Oft reichen schon Kleinigkeiten aus, um den Selbstwert zu steigern. Mit diesen vier Steps lernst du dich selbst wieder zu lieben:

1. Akzeptiere dich selbst

Der erste und vermutlich wichtigste Schritt zur Selbstliebe, ist seine eigenen Ecken und Kanten zu akzeptieren. Niemand ist perfekt und jeder hat seine kleinen Fehler, deshalb brauchst auch du dich nicht für deine zu schämen. Wenn du also wieder mal das ein oder andere Workout ausgelassen hast oder es am Wochenende nicht geschafft hast, dich von der Couch wegzubewegen, dann brauchst du dich dafür absolut nicht zu schämen. Und das Wichtigste: Akzeptiere auch deinen Körper wie er ist. Wer hat nicht schon einmal seine Oberschenkel kritisiert oder sich einen flacheren Bauch gewünscht? Dabei solltest du aber immer im Hinterkopf behalten: Deine Fehler und Macken machen dich erst zu etwas Besonderem.

2. Gönne dir jeden Tag eine Kleinigkeit

Nimm dir jeden Tag vor eine Kleinigkeit nur für dich zu machen. Ein Stück Schokolade, eine Gesichtsmaske oder einfach nur eine Stunde faulenzen am Abend – egal was es ist, gönne dir Me-Time. Denn bei den ganzen Dingen, die man im Alltag zu erledigen hat, vergisst man oft auf sich selbst und gleichzeitig kommen immer mehr Momente hoch, in denen man an sich selbst zweifelt. Gerade deshalb sind diese Belohnungen auch so wichtig. Sie helfen dir dabei, dich wieder selbst zu lieben und zu schätzen.

3. Fördere deine Kreativität

Kreativität ist etwas, das nichts mit Leistung oder Druck zu tun hat. Deshalb fördert sie auch unser Selbstbewusstsein und gibt uns den Ausgleich, den wir gerade jetzt so dringend brauchen. Dem grauen Alltag entfliehen und ein buntes Bild malen ist eine wunderbare Art der Selbsttherapie. Dafür muss man auch kein Picasso sein und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man die Bilder niemanden zeigt. Diese kreative Auszeit und das dadurch gestärkte Selbstbewusstsein helfen uns dabei, uns selbst wieder wertzuschätzen und zu lieben. Also ruhig mal öfters den Pinsel in die Hand nehmen und seiner Kreativität freien Lauf lassen!

4. Nimm dir ab und zu eine Auszeit

Pausen und eine ausgiebige Auszeit geben deiner Psyche wieder die Energie, die sie braucht und versorgen dich mit jeder Menge Selbstliebe. Denn in dieser Zeit solltest du nicht an andere denken, sondern kannst tun und lassen, was du willst. Der langersehnte Urlaub oder die eigene Wohnung wieder schöner gestalten – was auch immer deinem Kopf eine Denkpause gibt, du solltest es machen! Denn das hebt deine Stimmung und versorgt dich gleichzeitig mit neuer Energie, um dich wieder mehr um dich selbst zu kümmern.