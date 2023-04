Der Hype rund um Espresso Martini hält sich schon lange. Nicht umsonst ist der fancy Drink in jeder Bar auf der Spitze der Bestellliste. Jetzt gibt es das Trendgetränk mit einem neuen, sehr außergewöhnlichen, Twist. Denn mit ein bisschen Parmesan soll der Cocktail sogar noch besser schmecken.

Wieso der italienische Hartkäse für das i-Tüpfelchen am Espresso Martini sorgt, verraten wir euch hier.

Espresso Martini mit Parmesan: Kann das wirklich schmecken?

Die Kombination aus Parmesan und Cocktails klingt auf den ersten Blick möglicherweise sehr skurril. Schließlich ist der italienische Hartkäse nicht unbedingt etwas, was man sofort mit Martinis oder gar Espresso verbindet. Und dennoch soll die Zutat dafür sorgen, dass das beliebte Trendgetränk noch besser schmeckt. Dafür gibt es auch einen guten Grund: Umami. Der fünfte Geschmackssinn.

Denn neben den Geschmäckern süß, salzig, sauer und bitter können die menschlichen Geschmacksknospen noch eine weitere Note erkennen, die sich Umami nennt und sogar wissenschaftlich bewiesen ist. Damit gemeint ist ein Aroma, durch den der Eigengeschmack von Lebensmitteln und Speisen intensiver und vollmundiger wird. Jetzt hat Umami auch die Cocktailszene erreicht.

So wird’s gemacht

Den Trend ins Rollen gebracht hat Jordan Hughes, ein bekannter Cocktailmixer auf TikTok. Unter dem Namen „highproofpreacher“ mixt er kreative Drinks für seine Community. Unter anderem versucht er sich an dem gewöhnungsbedürftigen Parmesan Espresso Martini. „Ein Freund von mir ist Barkeeper und hat mir erzählt, dass er Parmesan in seine Espresso Martinis mixt“, erklärt er in einem seiner Videos. „Natürlich könnte er mich damit jetzt auch einfach veräppeln, aber ich werde es trotzdem ausprobieren“. Gesagt, getan.

Zuerst nimmt Jordan ein Glas zur Hand, in das er Eiswürfel füllt, damit es schön kühl ist. Dann mixt er einen Espresso-Shot, 30 ml Kaffeelikör und 60 ml Wodka in einem Cocktailshaker zusammen und fügt noch eine Prise Meersalz und zahlreiche Eiswürfel hinzu, damit der Kaffee auch auskühlt. Anschließend wird geshaked und der fertige Cocktail fließt durch ein kleines Sieb direkt in das gekühlte Glas. So weit, so gut. Dann folgt nämlich der Moment, mit dem klassische Cockailliebhaber wohl nicht gerechnet haben: Jordan reibt vorsichtig einige Parmesanflocken auf die Schaumhaube des Espresso Martinis.

„Muss euch leider sagen, dass es großartig schmeckt“

Voller Skepsis probiert der virale Cocktailmaker sein Werk, das er liebevoll „Ungeheuerlichkeit“ nennt. Er hält kurz inne und teilt anschließend seine ehrliche Meinung mit seinen Followern. „Ich muss euch leider sagen, dass es großartig schmeckt“, so Jordan. „Es ist einfach so außergewöhnlich und verrückt, dass es einfach passt“, kommentiert ein User. Eine weitere Person hat eine andere Erklärung, weshalb Parmesan und Espresso Martini gut zusammenpassen: Da man als letzten Zubereitungsschritt Meersalz hinzufügt und der Käse bekanntermaßen als sehr salzig gilt, sei es nur logisch, dass es gut schmecken muss.

Wer den Drink unbedingt mal probieren möchte, sich aber davor ekelt, kann sich ja einfach vorstellen, dass der Cocktail anstatt mit Parmesanflocken mit Kokosflocken garniert ist …