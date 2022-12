Jonathan, 38 „Aus meiner Sicht sollte man es schon sagen, wenn man es empfindet. es kommt aber auch immer auf das Gegenüber an. Sagt man es zu früh, kann das auch blöd ausgehen.“

Pasul, 25

„Sobald der Satz einfach so aus einem heraussprudelt, ohne dass man etwas dagegen machen kann.“

Aaron, 22

„Ich warte ab, bis sie es zuerst sagt. Fühle ich es auch, erwidere ich es. Better safe than sorry! Nichts macht einer Frau mehr Angst, als ein Beziehungspartner, der zu früh „Ich liebe dich“ sagt.“

Andreas, 24

„Wenn ich realisiere, wie viele kleine Dinge ich eigentlich an ihr mag.“

Karl, 28

„Ich denke es immer ganz früh, aber ich traue mich zu dem Zeitpunkt meistens noch nicht, es anzusprechen, weil ich Angst habe, meine Partnerin damit zu verstören.“

Balázs, 34

„Ich bin jetzt sechs Jahren mit meiner Freundin zusammen und liebe sie auch. Wir haben es uns trotzdem noch kein einziges Mal gesagt, sondern zeigen es uns lieben in kleinen Gesten.