Das Video einer New Yorkerin macht gerade auf TikTok die Runde. Die Frau entdeckte hinter ihrem Badezimmerspiegel nämlich eine geheime zweite Wohnung.

Ein mysteriöser Luftzug verhalf ihr zu der ungewöhnlichen Entdeckung.

Geheime Wohnung hinter Badezimmerspiegel entdeckt

Stell dir mal vor, hinter deinem Badezimmer verbirgt sich eine zweite geheime Wohnung, von der du nichts wusstest. Was wie in einem Film klingt, ist der New Yorkerin Samantha Hartsoe jetzt tatsächlich passiert. Immer wieder wunderte sie sich darüber, dass es in ihrem Badezimmer so kalt ist, obwohl es dort eigentlich keine Fenster gibt. Oft spürt sie sogar einen kalten Luftzug, wie sie in einem Video auf TikTok erzählt. Irgendwann bemerkt sie, dass die Luft aus dem Badezimmerspiegel zu kommen scheint. Also nimmt sie den Spiegel ab. Dahinter entdeckt sie ein großes Loch, das offenbar in eine andere Wohnung führt. Doch alleine traut sie sich nicht rein, also bittet sie zwei Freunde zu ihr zu kommen. Die filmen das Ganze. Die einzelnen Clips dazu hat Samantha jetzt auf TikTok geteilt. Dort gehen die Videos mittlerweile viral.

Mysteriöser Wohnungs-Fund wird zum TikTok-Hit

In dem Video ist zu sehen, wie Samantha den Spiegel abnimmt und dann in durch das Loch in die andere Wohnung klettert. Ausgerüstet mit einer Maske, einer Stirnlampe und einem Hammer geht sie in den Zimmern auf Entdeckungstour. Hinter ihrer Badezimmerwand entdeckt sie einen völlig neuen Wohnbereich mit mehreren Zimmern. Und offenbar ist das Apartment sogar zweistöckig. Wohnen dürfte darin allerdings niemand. Samantha findet lediglich ein paar Müllsäcke. Möbel oder gar Menschen entdeckt sie in dem geheimen Loft nicht. Schließlich kehrt sie wieder in ihre eigenen vier Wände zurück. Sie werde auf jeden Fall ihren Vermieter anrufen und den Spiegel an die Wand zementierte, versichert die New Yorkerin am Ende des Videos.