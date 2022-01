Wollten wir einst ganz hoch hinaus, erwachsen und selbstständig sein, sind es im zunehmenden Alter Erinnerungen an frühere Zeiten, die das Leben rückblickend bunter machen. Sich einmal wieder so fühlen, einmal wieder Kind sein, so ganz ohne Sorgen! Mit unseren 5 Erinnerungs-Boostern klappt dies bestimmt! ❤

1. Tagebuch schreiben war gestern…

Das große Top-Secret-Buch mit Schloss und Diddl-Maus-Motiv kennen wir doch alle! Abgelöst vom 5-Minuten-Journal ersetzt es die einst geheimnisvolle Gedanken-Kritzlerei durch das bewusste in sich gehen und reflektieren. Früh morgens beim Kaffee für den extra Motivationskick oder spät abends vor dem Schlafengehen als Betthupferl – das tägliche Schreibritual bringt uns ein bisschen Kindheit zurück!

via GIPHY

2. Theater Revival

Gefühlt ist es eine Ewigkeit her und dabei gibt es nichts Cooleres, als den aufwendigen Inszenierungen zuzusehen und der großartigen Musik zu lauschen. Bereits als Kind stehen wir mit leuchtenden Augen und strahlenden Gesichtern vor den Bühnen und freuen uns auf die Darbietungen. Das hat sich bis heute nicht verändert!

Du willst dich wieder einmal wie früher fühlen? Dann wird dir der Musical-Hit „Miss Saigon“ der Vereinigten Bühnen Wien im Wiener Raimund Theater gefallen! Die Vorstellungen starten mit 18. Jänner 2022, die große Gala-Premiere findet dann am Sonntag, 23. Jänner 2022, um 18:30 Uhr statt. Worum geht’s? Mit Miss Saigon, beginnt eine neue Ära der Liebesgeschichte, geschaffen von dem erfolgreichsten Musical-Produzenten der Welt, Cameron Machintosh. More Drama, Baby – spätestens jetzt haben wir wieder Lust auf ein Musical! 😍

Bild: Vereinigte Bühnen Wien

3. Hat jemand Spieleabende gesagt?

Kaum jemand würde sich einen Spieleabend mit den Liebsten entgehen lassen. Und sind wir uns einmal ehrlich, einen Abend ganz alleine gab es früher nur selten – das aus gutem Grund! Und weißt du was noch toller ist als die Spiele an sich? Das gemeinsame Freude teilen, Zusammenhalt stärken und die kostbare Zeit miteinander.

via GIPHY

4. Raus in die Natur

Entdecken, Erforschen, erleben – so das Motto in Kindheitstagen. Dabei kam es nicht auf die Temperaturen und den Lauf der Jahreszeiten an, sondern auf den Spaßfaktor im Freien. Zu viel Regen, Matsch und Wind – zu wenig Zeit, Freiraum und Antrieb gab es nicht und von Ausreden keine Spur. Die Bewegung an der frischen Luft kennt keine Grenzen und lässt sowohl Stadtmensch als auch Landei Energie tanken.

via GIPHY

5. Schönheitsschlaf á la Dornröschen

Umso älter wir werden, desto weniger erholsamen Schlaf bekommen wir. Doch unsere Beauty-Rituale brauchen Unterstützung von dem Kinderheitsidol, dem Sandmännchen. Den energiereichen Powernap für Zwischendurch wünschen sich so ziemlich alle, allerdings nur wenige lassen der Müdigkeit freien Lauf. Handy und Co. lenken von frühen Schlafenszeiten ab und wecken spät nachts die Neugierde in uns. Daher weg mit dem Handy und her mit dem Schönheitsschlaf, denn sogar Dornröschen wusste, dass ein geregelter Schlafrhythmus jung hält.

via GIPHY