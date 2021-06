Man könnte meinen, dass der Sommer die Saison des Kleides ist. Doch die neuen Rockmodelle stehen dem praktischen Einteiler um nichts nach und entpuppen sich als wahre Allrounder. Wir haben uns schlau gemacht und die angesagtesten Röcke für euch zusammengefasst.

Das sind die 4 trendigsten Rockmodelle im Sommer 2021:

1. Geknöpfte Modelle

Einer der beliebtesten Röcke für den Sommer 2021: Geknöpfte Teile! Sie werden deshalb so gehypt, weil sie unauffällig einen kleinen Hingucker liefern. Obenrum kann es dementsprechend ruhig und locker ausfallen. Die Knopfleiste in der Mitte des Unterteils gibt genug her, um den Gesamtlook zu komplimentieren. Tipp: Bei Midilänge strecken offene Schuhe die Silhouette und lassen dich größer wirken.

2. Mit Zebramuster

Keine Saison ohne Animal-Print! Dieses Mal feiern wir das Zebramuster, das besonders bei Röcken weit verbreitet ist. Das Gute ist, man kann das Muster perfekt für jeden Anlass stylen. Mit Unifarben kombiniert funktioniert es super chic fürs Office oder zum Ausgehen. Wer es trendiger mag, kombiniert das IT-Piece mit kurzgeschnittenen Oberteilen. So oder so – das Muster ist definitiv ein Fashion-Statement.

3. Faltenröcke

Die 2000er lassen grüßen, denn Faltenröcke sind zurück! Die Tennisrock-inspirierten Modelle erleben gerade ein heißes Comeback. Statt glamourös und sexy wie in den 00er-Jahren, präsentiert sich der Freizeitrock sportlich und leger. Am besten trägt man T-Shirts und flache Schuhe dazu, so wirkt der Stil unkompliziert und easy. Tipp: Wer es doch ein wenig eleganter mag, kombiniert einfach einen Oversized-Blazer dazu.

4. Wickelröcke

Das wohl vielseitigste Piece unter den Rock-Trends: Wickelröcke sind wahre Allrounder-Stücke! Egal ob mit einem simplen T-Shirt oder einer chicen Bluse, das asymmetrische Unterteil sorgt für eine spannende Abwechslung. Modemutige können sich ruhig an knallfarbene Modelle wagen. Abgerundet wird der Stil mit minimalistischen Accessoires, die dezent die gewickelte Form unterstreichen.

