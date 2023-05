Nach vielen Wochen sind wir am Ende der „Bachelor“-Reise angekommen. Höhen und Tiefen gab es dabei ja eigentlich nicht – zumindest bis jetzt. Denn in den letzten Minuten der Show beweist David, wie viel Drama eigentlich in ihm steckte.

Wir fragen uns nur: wo war diese Spannung in den letzten Monaten?

Die finale Woche beginnt

Die Finalwoche bei „Der Bachelor“ ist gekommen und für viele vor dem Fernseher war es eine der offensichtlichsten Entscheidungen in der Geschichte der Reality-Show. Denn auch, wenn es zwischen Lisa und David sehr wohl knisterte (oder sie das zumindest beide gerne in den Interviews betonten) – irgendwie wussten alle, wer die letzte Rose bekommen sollte.

Eine Frage, die mich interessiert: Glaubt wirklich noch jemand, dass er sich für Lisa entscheiden wird und nicht für Angelina…!?

Ich finde ja, dass es diese Staffel sehr früh ziemlich eindeutig war, wen er nimmt. Angelina #bachelor — Jule.schaut.TrashTV (@JTrashtv) May 10, 2023

Aber zurück zum Anfang. Denn vor der finalen Nacht der Rosen gab es noch zwei Einzeldates. Zuerst durfte Lisa mit David zur Kartbahn. Wieder ein Date, bei dem nicht gerade Kommunikation und Kennenlernen im Fokus stehen, aber das sind wir ja mittlerweile schon gewöhnt. Stattdessen fahren die beiden Rennen und sprechen nur miteinander, wenn es ums Jubeln geht. Nach der schweißtreibenden Fahrt wird es dann aber doch ein bisschen romantisch. Denn der Bachelor lädt in ein Chalet im Wald ein. Dort perfekt platziert: eine Wand voller Erinnerungen an die vergangenen Wochen… und ein Bett, das nur darauf wartet, dass darin ein paar „Küsse fallen“.

Die letzte Nacht der Rosen

Denn ja, heute ist es endlich soweit: es gibt ein Übernachtungsdate! Und Lisa ist darüber mindestens genauso happy wie wir vorm Fernseher. „Wir sind jetzt auf jeden Fall noch mehr zusammengerückt“, verrät sie am nächsten Morgen. Hmm.. so eng sah das Bett ja gar nicht aus (ja, der musste sein!) Aber bevor wir mehr über die Nacht der beiden erfahren können, geht es schon zum nächsten Date. Angelina und David gehen in den Greifvogelpark.

Was die beiden mit Vögeln verbindet – wir wissen es nicht. Spaß haben sie aber trotzdem! Auch wenn David mit den Vögeln nicht so ganz warm wird. Deutlich heißer geht es dann schon im Chalet zu. Denn auch Angelina bekommt das Erinnerungsfoto-Treatment und darf beim Bachelor übernachten. Eigentlich ja sehr romantisch, wäre da nicht ein kleines Problem. Ist das nicht das selbe Haus wie bei Lisa? Übernachten die Damen hier wirklich im selben Bett? Uff…

Hoffentlich wurde wenigstens die Bettwäsche gewechselt 🤢#bachelor — verenchen🪩🐇🫧 (@verena87710469) May 10, 2023

Aber wie das in der aktuellen „Bachelor“-Staffel eben so ist, bekommen wir auch auf diese Frage keine Antwort. Denn eine viel wichtigere Frage muss jetzt beantwortet werden: Wer bekommt die finale Rose? David weiß das bis zum Schluss selbst nicht so genau. Immer wieder betont er, dass er hin- und hergerissen ist und hofft, dass es für ihn diesen Moment gibt, in dem er endlich ein Zeichen bekommt, wer denn diese Rose bekommen soll. Und dann steht er vor den Damen, liefert lange Monologe – und gibt Angelina die letzte Rose.

„Bachelor“-Plottwist in Reunion-Show

Ist das das große Happy End, von dem wir alle ahnten, dass es passieren wird? NEIN! Denn Frauke Ludowig löst die eine der langweiligsten „Bachelor“-Staffel mit einem riesigen Plottwist auf. Zuerst wird verkündet, dass Angelina und David kein Paar mehr sind. Das hat uns als Reality-TV-Profis jetzt nicht überrascht. Was aber doch für einen kleinen Schockmoment sorgt, ist die zweite Enthüllung: David hat sehr wohl eine neue Freundin – und zwar ausgerechnet LISA! Ja genau, die Zweitplatzierte wurde dann doch die Frau seines Herzens. Wie er in der Reunion-Show schildert, war das Finale für ihn ein Hin und Her, man hätte eine „Münze werfen können“ betont er. Das hört doch jede Frau sicher besonders gern.

Als Angelina und er es dann versuchten, klappte die Beziehung nicht – und David merkte, dass seine Gefühle für Lisa noch da waren. Lisa kam also nach Dubai – und der Rest ist offenbar Geschichte. In allen anderen Reality-Formaten würde das jetzt einen großen Skandal auslösen, ein TV-Drama, bei dem Angelina unter Tränen erzählt hätte, wie schwer diese Situation für sie war. Wer darauf hofft, wird hier aber enttäuscht. Denn Angelina erzählt zwar, dass sie von der Beziehung der beiden erst vergangene Woche erfahren hat, als sie und David zwei Stunden lang miteinander sprachen und er die letzten zwei Minuten in diese Neuigkeit investierte. Viel tiefer gehen wir in dieses Drama aber nicht.

Wie peinlich… Angelina, Rutsch doch mal. David und Lisa wollen knutschen. 🫠 #bachelor — Katharina (@AnanasKoenigin) May 10, 2023

Alles was wir als Publikum bekommen ist der wohl unangenehmste Moment dieser Staffel, indem Angelina auf der Couch zur Seite rückt, um David und Lisa beieinander sitzen zu lassen. Besiegelt wird das ganze dann noch mit einem Kuss. Autsch.

Kurz noch ein Kuss um Angelina so richtig abzufucken. #Bachelor — Fyninho (@Fyninho09) May 10, 2023

Aber immerhin gab es für zwei Menschen ein Happy End – denn auch nach der Show posten David und Lisa, wie glücklich sie sind. Und das sollte ja das Ziel von „Der Bachelor“ sein.. wenn auch eigentlich mit weniger Umwegen!



