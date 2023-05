Egal ob Hot Girl Summer, That Girl Leben oder der große Glow Up: einige Sternzeichen haben derzeit den Drang, vieles bis zum Sommer zu optimieren.

Und drei von ihnen gelingt der Wandel!

Krebs

Als eingefleischte Sommerkinder haben die Krebse den Countdown bis zum Sommer schon lange gestartet. Und wie das bei dem Tierkreiszeichen immer ist, kommen zu so einem Countdown auch einige neue Ziele und To Dos. Denn die Krebse sind sich sicher: das wird ihr Sommer. Sie planen also schon nicht nur eifrig, was sie im Sommer selbst alles erleben wollen, sondern auch die Dinge, die sie bis dahin schaffen möchten. Und so viel sei verraten: der Wunsch der Krebse geht in Erfüllung – das wird ein großartiger Sommer.

Jungfrau

Die perfektionistischen Jungfrauen wollen natürlich auch ihre Urlaubszeit ideal gestalten. Für die Single-Jungfrauen bedeutet das in diesem Jahr: der Hot Girl Summer erlebt ein Revival. Die Jungfrauen wollen sich endlich wieder fallen lassen und planen schon jetzt, wann und wo sie ihre Zeit am besten nutzen können! Für sie fängt der Sommer nämlich schon bei den ersten Sonnenstrahlen an – höchste Zeit also für heiße Flirts und aufregende Dates. Und bei all dem Fokus auf Spaß und Loslassen legen sie ihren Perfektionismus auch ein bisschen ab und können endlich entspannen!

Waage

Liebe Waagen, es wird ein aufregender Sommer. So viel steht jetzt schon fest. Aber auch, wenn die nächsten Tage und Wochen noch eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle werden, folgt schon bald der positive Wandel. Die Waagen nutzen den Countdown bis zum Sommer nämlich dazu, wieder zu sich selbst zu finden und jede Menge Selfcare nachzuholen, die sie in den vergangenen Wochen vernachlässigt haben. Ideal, um dann voll durchzustarten!