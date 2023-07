Rund um die Neuauflage von „Harry Potter“ gibt es online unzählige Spekulationen. Ganz wichtig ist für viele Fans aber nur eine Frage: Kehrt der Originalcast doch irgendwie zurück? Hauptdarsteller Daniel Radcliffe hat darauf eine klare Antwort.

Und die dürfte vielen wohl gar nicht gefallen.

„Harry Potter“ wird zur Serie

„Harry Potter“ bekommt eine Rundumerneuerung. Denn wie Max (ehemals HBO Max) vor einigen Wochen bekanntgegeben hat, wird die magische Welt rund um Hogwarts neu aufgelegt. Mehr als 20 Jahre nach dem ersten Film sollen die Buchvorlagen von J. K. Rowling nämlich in ein Serienformat umgeändert werden. Laut ersten Medienberichten soll sich jede Staffel dabei einem Buch widmen.

Es wartet also ein vollkommen neues „Harry Potter“-Universum auf uns. Denn auch, wenn die Grundgeschichte die gleiche bleibt; nachdem ein neuer Cast engagiert wird, wird es wohl für viele Fans auch eine neue Erfahrung werden. Wer genau in Zukunft in die Fußstapfen von Harry, Ron, Hermine und Co treten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Doch nachdem die Schauspieler:innen der Originalfilme mittlerweile erwachsen sind, hoffen viele Fans, dass auch sie Teil des Franchises werden können; jedoch in anderen Rollen. So spekulierten Fans kurz nach Ankündigung des Reboots etwa schon, dass Draco-Darsteller Tom Felton doch jetzt die Rolle von Dracos Vater übernehmen könnte. Und auch Hauptdarsteller Daniel Radcliffe soll für viele Fans weiterhin ein Teil der magischen Welt bleiben. So überlegen manche etwa, dass Radcliffe die Rolle von James Potter – also Harry Vater – übernehmen könnte.

I’ve decided the only way I will HALFWAY accept this Harry Potter reboot is if Tom Felton plays Lucius, Daniel Radcliffe is James, and Emma Watson is Hermione’s mother. — elayne douglas 𝓭𝖆𝖗𝛋 𝖋𝖆𝖓𝖙𝖆ꚃ𝑦 𝓦𝖗𝖎𝖙𝓮𝖗 (@HEDouglas99) April 13, 2023

Ist Daniel Radcliffe dabei?

Doch während viele Fans schon diverse Cameo-Möglichkeiten in ihren Köpfen durchgehen, bezieht jetzt Radcliffe selbst Stellung zu der Serie. Denn im Gespräch mit „ComicBook“ stellt er klar, ob er sich eine Beteiligung an der Reboot-Serie überhaupt vorstellen kann. Und so viel sei schon gesagt: Fans müssen jetzt ganz stark sein.

Denn Radcliffe betont, dass er „definitiv nicht danach strebt“, ein Teil der Neuauflage zu sein. „Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie [Anm. die Serie] macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will und wahrscheinlich nicht überlegen will, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen“, erklärt er. Für den 33-Jährigen scheint also festzustehen: seine Zeit im „Harry Potter“-Universum ist vorbei. „Aber ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, dass die Fackel weitergereicht wird. Aber ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben“. erklärt Radcliffe.

Klingt also nicht so, als würde Radcliffe sich schon auf eine neue Rolle im Reboot vorbereiten. Wie genau „Harry Potter“ ohne seinen legendären Hauptdarsteller aussehen wird, bleibt abzuwarten. Denn derzeit gibt es noch keine konkreten Informationen zum Startdatum der neuen Serie.