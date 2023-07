So schön ein Reiseziel, das sehr, sehr weit weg liegt, auch ist; meistens sind damit große Strapazen verbunden. Und damit meinen wir hauptsächlich den ultra-nervigen Jetlag. Doch laut einer neuen Studie sollen bestimmte Lebensmittel und Mahlzeiten dagegenwirken!

Mit welchen Speisen der Jetlag angeblich fern bleibt, verraten wir euch hier.

Kein Jetlag mit diesen Gerichten

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: ein Langstreckenflug in eine andere Zeitzone ohne Jetlag! Laut einer neuen Studie, durchgeführt von Quantas Airways in Australien, soll das jetzt tatsächlich möglich sein. Denn bei einer Jetlag-freien Reise soll es auf die richtige Ernährung ankommen. Die Fluglinie veröffentlichte jetzt eine Studie, in der Expert:innen herausfinden wollten, welche Umstände an Bord der Flugzeuge dazu führen könnten, dass es erst gar nicht zu einem lästigen Jetlag kommt.

Wichtig seien laut der Studie vor allem zwei Faktoren: eingehaltene Schlaffenster sowie die richtigen Mahlzeiten. Da das eine nicht ohne das andere auskommt, bekamen die Passagiere, die gleichzeitig auch die Studienteilnehmer:innen waren, Gerichte, die die Tryptophan-Produktion anregten. Dabei handelt es sich um eine Aminosäure, die den Schlaf fördern soll. Zu Lebensmittel und Speisen, die Tryptophan bilden, gehören etwa Fisch und Hühnerfleisch in Kombination mit kurzkettigen Kohlehydraten, also Weißmehl, Nudeln und Reis.

Letztere sorgen dafür, dass die Mahlzeit vom Verdauungssystem besser verarbeitet wird. Zudem haben Suppen und Desserts auf Milchbasis den Proband:innen dabei geholfen, schneller einzuschlafen. Denn diese Gerichte sorgen dafür, dass kein starkes Völlegefühl besteht und sich keine Wassereinlagerungen entwickeln.

Scharfe Gerichte zum Wachwerden

Damit man allerdings nicht den gesamten Flug über schläft und dann erst recht dem Jetlag ausgeliefert ist, mussten die Studienteilnehmer:innen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder wach werden. Das ist den Forschenden mit dunkler Schokolade und scharfen Gerichten wie Currys und Chili in allen Varianten gelungen. Aber auch Mahlzeiten mit Zitrusfrüchten katapultieren uns in einen wachen Zustand. Das darin enthaltene Vitamin C sorgt nämlich dafür, dass die Produktion von Noradrenalin angeregt wird. Dadruch steigt unsere Herzfrequenz und wir werden automatisch wach.

Biometrische Messgeräte während des Fluges

Um die Studie durchzuführen, sammelte die Fluggesellschaft mit Forschenden vom Institut für Schlafmedizin in Sydney Daten von 23 Passagieren auf einem Nonstop-Testflug von New York nach Sydney. Die Studienteilnehmer:innen trugen dabei biometrische Messgeräte, die ihre exakten Werte anzeigten. Danach wertete man aus, wie sich die Proband:innen in der Woche vor dem Flug, während des Fluges und zwei Wochen nach der Flugreise fühlten.

22-Stunden-Flüge nach Sydney

Die Studie von Quantas hat dabei einen speziellen Grund. Denn das Flugunternehmen plant, ab 2025 22-Stunden-Flüge nach Sydney anzubieten. Ausgangspunkte sollen dabei jeweils London und New York sein.

Wer sich künftig also darauf vorbereiten will, ohne Jetlag zu verreisen oder diesen zumindest so gering wie möglich zu halten (das gilt natürlich nicht nur bei Flügen, die 22 Stunden dauern), der kann einfach die oben stehenden Tipps befolgen. Wenn das Flugzeug diese Gerichte nicht ohnehin schon auf dem Bordmenü hat, dann kann man sich auch ganz einfach mehrere kleine Snacks mit in die Maschine nehmen, die diese Lebensmittel enthalten.