Natürlich haben die Sterne viel damit zu tun, was in unserem Liebesleben passiert. So kann man bereits jetzt voraussagen, für welche Sternzeichen der Hochsommer-Monat August in Sache Liebe ein voller Erfolg sein wird. Egal ob Single oder Vergebene, bei drei Sternzeichen funkt es im August gewaltig.

So glücklich waren diese Tierkreiszeichen schon lange nicht mehr!

Jungfrau

Im August 2022 erwartet die Jungfrau, nach einer ganzen Weile Routine, etwas Neues in Sachen Liebe. Und wie wir alle wissen, ist die Jungfrau nicht gerade für ihre romantische Ader bekannt. Daher muss sie auch bereit sein, sich komplett fallen zu lassen. Für vergebene Jungfrauen heißt das: Sie müssen nun beweisen, dass sie auch spontan sein können. So erwarten das Sternzeichen viele romantische Stunden. Außerdem versprühen die Jungfrauen in dieser Zeit sehr viel Charme, was natürlich bei Single-Jungfrauen besonders von Vorteil ist. Denn in Sachen Dating läuft es einfach richtig gut. Sie könnten sogar ihren Mr. Right oder ihre Mrs. Right finden, who knows …

Schütze

Auch der Schütze zählt zu den Sternzeichen, die im August besonders viel Glück in der Liebe haben. Zudem wartet eine schicksalshafte Erkenntnis, die alles auf den Kopf stellen könnte. Trifft sich gut, denn während er sich in den vergangenen Monaten ziemlich schwer damit getan hat, Entscheidungen in Sachen Liebe zu treffen, macht er jetzt endlich Nägel mit Köpfen! Für Singles heißt das: Das ewige Hin und Her mit einer Person, die du gerne hast, festigt sich nun zu einer ernsthaften Beziehung. Eurem Liebesglück steht nichts mehr im Weg. Bei Schützen in einer Partnerschaft klären sich jetzt einige offene Fragen und alles wendet sich zum Guten! Na, wenn das nicht vielversprechend klingt, oder!?

Stier

Der Stier blüht jetzt im August so richtig auf. Er ist einfach mit sich im Reinen und das strahlt er auch aus. Fürs Single-Stiere läuft es daher mit dem Flirten so richtig gut und die ein oder andere Sommer-Romanze bahnt sich an. Stiere in Beziehung erleben in diesem Monat einen zweiten Frühling und die ein oder andere Überraschung steht vor der Türe. Vielleicht ein Heiratsantrag, oder wird das Liebesglück von einem Baby gekrönt? Stiere können sich auf eine schöne Zeit voller Liebe einstellen!