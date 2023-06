Sommerzeit heißt endlich wieder Erdbeerzeit! So lecker die süßen Früchtchen auch sind, umso ärgerlicher ist es, wenn die Beeren selbst im Kühlschrank schon nach wenigen Tagen schimmeln. Wir haben nun zwei Hacks für euch parat, wie ihr die Haltbarkeit von Erdbeeren ganz easy mit Hausmitteln verlängern könnt.

Die Tricks funktionieren selbstverständlich auch bei anderen Beeren wie Brombeeren oder Himbeeren.

So bleiben Erdbeeren länger frisch

Nichts geht über einen köstlichen Korb voller frischer Erdbeeren. Doch leider haben Beeren eine nervige Angewohnheit: Sie vergammeln einfach ultraschnell. Wenn man Erdbeeren, Himbeeren und Co. nicht sofort isst, können sie am nächsten Tag schon fiesen Schimmel angesetzt haben. Mega ärgerlich. Klar, wenn ihr eine größere Menge Erdbeeren gekauft oder gepflückt habt, könnt ihr natürlich Marmelade daraus machen oder sie einfrieren, aber fest steht: frisch schmecken sie halt doch am besten! Zum Glück gibt es einige Tricks, die helfen können, das Schimmeln von Beeren zu verlangsamen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Wir verraten euch, wie ihr mit zwei simplen Hacks dafür sorgen könnt, dass die süßen Früchtchen länger frisch bleiben. Thank us later!

Hack 1: Natron

Ein ganz einfacher Trick, wie ihr länger was von dem Obst habt – Natron, bzw. Backpulver! Es hilft dabei, überschüssige Feuchtigkeit zu reduzieren und die Schimmelausbreitung auf den Beeren zu hemmen. Weiteres Plus: Lebensmittelforscher haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass Natron sich sehr gut dazu eignet, um Pestizid-Rückstände von Obst zu entfernen. Und so geht’s.

Schritt 1: Befüllt eine Schüssel mit ca. 200 Milliliter kaltem Wasser.

Schritt 2: Streut dann etwa einen Teelöffel Natron in den Behälter und rührt die Flüssigkeit gut um.

Schritt 3: Nachdem sich das Pulver im Wasser aufgelöst hat, könnt ihr die Beeren in das Natron-Wasser geben. Lasst sie dann am besten 5-15 Minuten im Natronbad liegen und einwirken.

Schritt 4: Dann solltet ihr die Erdbeeren gut abspülen und abtrocknen. Am besten, ihr bewahrt die Beeren danach im Kühlschrank auf.

Übrigens: Der Hack ging erst kürzlich auf Tiktok viral. Vor allem aber deshalb, da durch den Natron-Trick auch „unerwünschte Gäste“ zum Vorschein kommen könnten. Unter dem Hashtag #strawberrybugs findet man auf der Plattform unzählige Videos, die zeigen, wie kleine, weiße Würmchen, aus den Erdbeeren gekrochen kommen – vermutlich die Larven von Fruchtfliegen, die ihre Eier auf reifen Früchten und Beeren ablegen. Aber keine Sorge: Der Verzehr ist natürlich nicht schädlich. Ihr wisst schon, Proteine und so.

Hack 2: Essig

Für die zweite Methode, um eure Erdbeeren vor vorzeitigen Schimmelbefall zu bewahren, benötigt ihr Essig! Aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften hilft Essig dabei, die Oberfläche der Beeren zu reinigen und Bakterien zu reduzieren. Dadurch verlangsamt sich die Schimmelbildung, und das Obst bleibt länger frisch. Das ist zu tun:

Schritt 1: Vermischt in einer Schüssel eine Tasse kaltes Wasser und eine viertel Tasse weißen Essig.

Schritt 2: Taucht dann die frischen Erdbeeren kurz in die Essiglösung.

Schritt 3: Spülen die Beeren danach gründlich mit kaltem Wasser ab, um den Essiggeruch zu entfernen.

Schritt 4: Trocknet die Beeren vorsichtig ab und bewahrt sie dann am besten in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

Was ihr aber beachten solltet: Beide Hacks können zwar die Haltbarkeit der Beeren verlängern, aber das Schimmeln nicht garantiert verhindern. Ihr solltet vor dem Verzehr daher die Erdbeeren regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls verdorbene oder schimmelige Früchte entfernen, um eine Ausbreitung auf die anderen Früchte zu vermeiden.