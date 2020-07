Wie neueste Paparazzi-Bilder nun zeigen, dürfte sich Katy Perry mittlerweile in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft befinden. Bei einem Ausflug am Strand präsentierte sie den Fotografen ihren inzwischen riesigen Babybauch in einem pinken Badeanzug.

Die Sängerin erwartet derzeit ihr erstes Baby mit ihrem Freund Orlando Bloom. Das Paar teilte zudem Anfang April via Instagram mit, dass es sich bei dem Nachwuchs um ein Mädchen handelt.

Katy Perry präsentiert ihren XL-Babybauch in pinkem Badeanzug

Katy Perry scheint kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes mit Orlando Bloom noch mal so richtig entspannen zu wollen. Denn Paparazzi erwischten die hochschwangere Sängerin nun bei einem Alleingang am Strand in Malibu. Dabei trug die 35-Jährige einen pinken Badeanzug, der ihren mittlerweile riesigen Babybauch perfekt zur Geltung brachte. Von den Fotografen ließ sich Perry allerdings wenig beeindrucken. Stattdessen wollte sie sich im Meer vor Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien ein wenig abkühlen. Wie auf den Bildern der Paparazzi zu erkennen ist, schien die Temperatur des Wassers allerdings noch ein wenig zu kalt zum Schwimmen gewesen sein. Denn nachdem die Sängerin die ersten Schritte ins kühle Nass gewagt hatte, verzog sie das Gesicht und machte sich wieder auf den Weg zurück zum Strand.

Kommt bald das Baby?

Die neuesten Bilder der hochschwangeren “I Kissed A Girl”-Interpretin sorgen nun für zahlreiche Spekulationen rund um den anstehenden Geburtstermin des Babys. Denn wie die Größe ihres Babybauchs beweist, dürfte es bereits in wenigen Wochen so weit sein. Eventuell könnte der Nachwuchs von Katy Perry und Orlando Bloom sogar noch in diesem Monat das Licht der Welt erblicken. Das Geschlecht des Babys gab das Paar bereits Anfang April via Instagram bekannt. Demnach dürfen sich die beiden schon bald über ein kleines Mädchen freuen. Ihre Schwangerschaft machte die Sängerin übrigens Anfang März in ihrem Musikvideo zum Song “Never Worn White” öffentlich.