Wann wenn nicht jetzt! Nachdem wir jetzt schon Wochenlang zu Hause herumsitzen, haben wir sicher das ein oder andere Mal daran gedacht die TikTok App herunterzuladen. Und jetzt ist doch die beste Zeit diese TikTok Tänze zu lernen, von denen wir alle schon gehört haben.

Du hast schon alle Serien durch und wenn wir uns ehrlich sind, wird Bingewatching auch langsam langweilig. Eines sei gleich mal gesagt, TikTok ist nicht nur mehr für die Generation Z. Seit der Ausbreitung des Coronavirus tummeln sich dort nämlich mittlerweile alle Altersstufen. Auch, wenn es anfänglich ein etwas seltsamer Ort ist und die Tänze etwas kompliziert wirken, nicht gleich verzagen.

Wir haben für euch die bekanntesten Tänze herausgesucht, die ihr ganze einfach lernen könnt. Und sollte es nicht gleich klappen, hat man zumindest ein bisschen Bewegung gemacht 😉

1. Der “Say So”-TikTok-Tanz

Der Song ist von Doja Cat und gehört zu den meistgestreamten Songs weltweit. Es ist ein relativ einfacher Tanz und geht sehr schnell zum Lernen.

2. Der “Can´t Touch This”-Tanz

Kein Wunder, dass dieser Song in Zeiten wie diesen wieder an Popularität gewinnt. Er braucht zwar ein bisschen Übung, aber erinnert auch ein bisschen an den Macarena-Tanz.

3. Der “Don´t Start Now”-Tanz

Der Tanz zu Dua Lipas Song ist schnell und einfach zu lernen und macht auch noch Spaß!

4. Der “Yummy”-TikTok Tanz

Schon ein bisschen Fortgeschrittener ist der Tanz zu Justin Biebers Song “Yummy”. Aber Spaß macht es trotzdem. Und wir haben ja genügend Zeit zum Üben.

5. Der “Renegade”-TikTok-Tanz

Das ist derzeit wohl einer der bekanntesten Songs auf TikTok und auch der schwierigste Tanz. Um die Choreografie richtig zu perfektionieren, empfehlen wir dir ein Slow-Motion Tutorial! 😉

Und sollten dir die fünf noch nicht reichen. Hier eine kleine Compilation von allen, die gerade angesagt sind.