Bei Schauspielerin Bella Thorne läuten offenbar bald die Hochzeitsglocken. Gegenüber dem US-Magazin Vogue gab sie am Freitagabend ihre Verlobung mit ihrem Partner Mark Emms bekannt.

Das Paar lernte sich vor knapp einem Jahr kennen.

Bella Thorne ist verlobt

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, als sich Bella und Mark im letzten Jahr am Strand auf Ibiza bei der Geburtstagsfeier von Model Cara Delevigne kennenlernten. Seitdem ist das Paar unzertrennlich. Jetzt wollen sie offenbar den nächsten Schritt wagen und sich das Jawort geben. Wie sie der Vogue verriet, habe der Unternehmer schon Mitte Mai um ihre Hand angehalten und sie habe Ja gesagt.

Nach dem Antrag soll sie dann gemeinsam mit der Familie gefeiert haben. Außerdem habe die Darstellerin schon etwaige Vorstellungen, wo die Hochzeit stattfinden soll. Heiraten möchte sie nämlich auf einem Landsitz in Großbritannien, woher ihr Partner auch stammt. Auch was sie tragen möchte, weiß die 25-Jährige schon. Infrage kommen nämlich offenbar Vintage-Roben von Dior oder Schiaparelli.

Glückwünsche von Fans & Freunden

Neben einem Collab-Posting mit der Vogue postete die „Time is up“-Darstellerin auf Instagram auch selbst Fotos mit ihrem Partner, auf denen sie ihren Diamantring präsentiert. Glückwünsche zur Verlobung gibt es auf Instagram von ihren Fans und von Promis, darunter Ex-Disney-Kollegin Demi Lovato und Schauspieler Patrick Schwarzenegger.

Bekannt wurde Bella Thorne unter anderem mit ihrer Rolle in „Shake it Up – Tanzen ist alles“ an der Seite von Zendaya. Auch in den Komödien „Urlaubsreif“ und „The Duff – Hast du keine, bist du eine“ spielte sie mit. Später war sie auch in Produktionen wie „Midnight Sun“ und „Time is up“ zu sehen.