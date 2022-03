Die Influencerin Kelly Zolanski aus den Vereinigten Staaten setzt auf eine besonders natürliche Hautpflege. Sie mischt das Sperma eines Freundes in ihren Moisturizer – und ist von den Ergebnissen mehr als begeistert.

Diesen Trend solltet ihr aber trotzdem nicht nachmachen…

Influencerin schwört auf Sperma-Moisturizer

Toner, Serum, Feuchtigkeitscremes, Maske… – eine solide Hautpflegeroutine geht mit der Zeit ordentlich ins Geld. Alle Skincare-Addicts unter uns können wohl ein Lied davon singen. Eine Influencerin scheint da nun aber eine billige Alternative für sich entdeckt zu haben. Kelly Zolanski aus New York schwört auf Sperma zur Gesichtspflege!

Wie Daily Mail berichtet, kam sie auf diese Idee, nachdem sie im Internet gelesen hatte, wie viel „Nährstoffe und Proteine“ in der Samenflüssigkeit enthalten seien. Kelly war sofort überzeugt und wollte es gleich auf ihrem Gesicht probieren.

Ein Freund hilft aus

Doch wie kommt man als Single-Frau überhaupt schnell an Sperma? Kelly kontaktiert dafür einen guten Freund und fragt ihn, ob er ihr dabei behilflich sein könne. Dieser fand ihre Anfrage zwar etwas „verrückt“, brachte ihr kurz darauf jedoch ein Dose voller Sperma vorbei – und Kelly konnte loslegen.

Zur Anwendung mischt die junge TikTok-Userin das Sperma mit etwas Feuchtigkeitscreme und verteilt es daraufhin auf ihrer Haut. Nach einigen Minuten Einwirkzeit wäscht sie die Tinktur wieder ab – unter anderem auch deshalb, weil sie den Geruch „komisch“ findet…

Vom Ergebnis ist die Influencerin allerdings begeistert. Das „Naturprodukt“ verleihe ihr einen extra Glow. „Es ist eine billige, selbst gemachte Alternative zu teuren Markenprodukten“, lächelte sie zufrieden. Das Gefäß bewahrt sie seither in ihrem Kühlschrank auf. Einmal am Tag schmiert sie sich die Mischung ins Gesicht.

Mit ihrem außergewöhnlichen Beauty-Tipp erlangte Kelly schnell viel Aufmerkamkeit. Ihr Video ging viral und verzeichnet nun bereits mehr als 3,5 Millionen Aufrufe. Doch was ist dran am Wundermittelchen Sperma?

Sperma als Wundermittel für die Haut?

Schon seit einigen Jahren hält sich im Beauty-Universum das Gerücht, dass Sperma gut für die Haut sei und gegen Falten wirken soll. Eine in Nature Cell Biology veröffentlichte Studie ergab nämlich, dass die direkte Injektion von Spermidin in Zellen den Alterungsprozess verlangsamen kann. Außerdem soll das im Sperma enthaltende Spermidin beim Zellwachstum und damit bei der Produktion von Protein und Nukleinsäure helfen. Dadurch soll die Haut straffer werden und Pickel und Unreinheiten haben keine Chance. So lautet zumindest die Theorie – in der Praxis sei allerdings Vorsicht geboten!

Bis jetzt ist wenig über die tatsächlichen Auswirkungen einer regelmäßigen Anwendung bekannt. Dazu fehlen noch aussagekräftige Studien. Experten raten daher von einer Behandlung mit der Samenflüssigkeit ab.

Experten raten davon ab

Auch der Hautspezialist und Schönheitschirurg Anthony Youn hat sich das Video von Kelly angesehen und ist sich sicher: Die Anwendung von Sperma als Pflegeprodukt kann Probleme verursachen! Abgesehen von einem allgemeinen Übelkeitsgefühl, sind sexuell übertragbare Krankheiten ein potenzielles Problem. „In der Theorie finden sich im Sperma einige positive Eigenschaften, aber möglicherweise auch HPV, Herpes und Syphilis.“

Das Sperma kann zudem die Haut irritieren und sogar eine allergische Reaktion hervorrufen. Außerdem hängt die Samen-Qualität ​​ganz stark von der Ernährung und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Spenders ab.

Die Risiken scheint sich auch die Influencerin Kelly Zolanski durchaus bewusst zu sein. Auch wenn sie selbst begeistert sei, rät sie ihren Followern daher von ihrem Beauty-Geheimnis ab!