Im Kampf gegen das Coronavirus testet man in China nun zwei neue Impfstoffe an Menschen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua.

Zudem ließ das Land bereits im März erstmals einen experimentellen Impfstoff für Humantests zu.

China testet neue Corona-Impfstoffe an Menschen

In China sollen nun zwei neue Impfstoffe gegen das Coronavirus an Menschen getestet werden. Diese wurden zuvor von einer in Peking stationierten Einheit der Sinovac Biotech und dem Institute of Biological Products, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China National Pharmaceutical Group in Wuhan, entwickelt. Mit den beiden neuen Impfstoffen möchte man nun endlich eine Lösung im Kampf gegen das Coronavirus finden. Bereits vor einem Monat kam es im Land zu einer Humantestung eines vielversprechenden Impfstoffs, der in Zusammenarbeit der chinesischen Akademie für Militärmedizin und dem Biotechunternehmen CanSino Bio entstand.

86 neue Infektionen durch Einreisende

Während die Regierung die Suche nach einem erfolgreichen Impfstoff nicht aufgibt, steigen die Zahlen der Corona-Infizierten in China jedoch weiterhin. So verzeichnete die chinesische Gesundheitskommission gestern (13. April) 89 neue Fälle von Covid-19. Am Vortag waren es noch 108. Somit kam es zu einem Rückgang der Infizierten. Dennoch seien 86 Fälle der Neuinfektionen auf Einreisende zurückzuführen. Laut Behördenangaben stammen 79 Fälle davon aus der nordöstlichen Provinz Heilongjiang.