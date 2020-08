In diesem Jahr wurden der Start einiger Kinofilme aufgrund der Corona-Krise verschoben. Aber manche Filme kommen nun trotzdem in die Kinos und da ist für jeden was dabei.

Wir verraten euch, welche Filme noch im Jahr 2020 in die Kinos kommen.

Für Liebesfilm-Fans: “I still believe”

Eine romantische Liebesgeschichte erwartet Film-Liebhaber am 13. August 2020. Der Film mit dem “Riverdale”-Schauspieler K.J. Apa verspricht eine riesige Packung Romantik und ihr solltet auch nicht auf Taschentücher vergessen. Denn diese Liebesgeschichte hat nicht nur gute Zeiten und zeigt eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Für Science Fiction-Fans: “X-Men: New Mutants”

Am 27. August 2020 kommt ein Spin-Off der X-Men Reihe ins Kino. In dem neuen Science Fiction-Thriller “X-Men: New Mutants” sind Mutanten noch nicht bekannt. Einige Teenager haben ihre Kräfte jedoch bereits entdeckt und werden von einer Psychologin analysiert. Wie sich herausstellt, verfolgt diese aber komplett andere Ziele und hat ganz andere Absichten mit den Kräften der Teenager.

Für Teenager: “After Truth”

Nach dem Erfolg des ersten Teils “After Passion” kommt jetzt auch “After Truth” in die Kinos. Die Buchverfilmungen erzählen die Höhen und Tiefen einer Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Erwachsenen. Am 2. September 2020 könnt ihr euch auf ein Comeback von Hardin und Tessa freuen.

Für Horror-Fans: “A Quiet Place 2”

Am 3. September 2020 kommt die Fortsetzung des Horror-Streifens “A Quiet Place” ins Kino. Darin geht es um Aliens, die die Erde angreifen. Der zweite Teil knüpft nahtlos an den ersten Film an und erzählt die Geschichte der vier noch lebenden Mitglieder der Abbott-Familie weiter. Im zweiten Teil verlassen sie ihr versteck auf einer sicheren Farm und suchen nach weiteren Überlebenden. Diesmal jedoch mit dem Wissen ausgestattet, wie man die außerirdischen Monster töten kann.

Für Action-Fans: “The King’s Man – The Beginning”

Action-Fans aufgepasst: Am 18. September 2020 kommt der dritte Teil der beliebten “King’s Man”-Filme ins Kino. In diesem Teil werden die Anfänge der Secret Service Agency beschrieben. In “The King’s Man – The Beginning” wird es richtig actionreich. Und wie auch schon in den anderen Teilen, kommt auch hier der Spaß-Faktor nicht zu kurz.

Für Comic-Fans: “Black Widow”

Nach dem grandiosen Ende von “Marvel’s The Avengers” startet im Jahr 2020 eine weitere Comic-Verfilmung der beliebten Reihe. Am 5. November 2020 kommt “Black Widow” in die deutschen Kinos. In diesem Actionfilm erfährt man mehr über die Vergangenheit der undurchschaubaren Natasha Romanova alias “Black Widow”. Denn sie entscheidet in ihre Heimat zurückzukehren, um herauszufinden, was aus ihrer Familie wurde.

Für Thriller-Fans: “James Bond – Keine Zeit zu sterben”

2020 kommt auch der 25. Film der James Bond-Reihe ins Kino. Ab dem 11. November 2020 wird Daniel Craig das letzte Mal in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen und gegen eine kriminelle Organisation kämpfen. Euch erwartet ein klassischer Action-Thriller mit unglaublichen Stunt-Szenen.

Für Comdey-Fans: “Free Guy”

Am 10. Dezember 2020 kommt eine weitere Komödie mit Ryan Reynolds ins Kino. Mit “Deadpool” hat der Schauspieler bewiesen, dass er perfekt für die Hauptrolle eines Comedy-Films geeignet ist. In dem neuen Streifen “Free Guy” lebt er in einem Universum, das eigentlich ein Video-Spiel ist. Als er das erkennt, will er mit seiner witzigen Art und Naivität der “gute Kerl” sein und Bösewichte zur Strecke bringen. Dieser Film verspricht definitiv viel Spaß.