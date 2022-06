Es kommt immer wieder vor, dass sich Paare in einer Beziehung streiten. Doch auffällig ist, dass dies bei einigen Sternzeichen häufiger vorkommt, als bei anderen. Denn sie provozieren die Streitereien regelrecht.

Diese Tierkreiszeichen müssen einfach immer wieder streiten.

Jungfrau

Die Jungfrau ist tüchtig und motiviert. Sie liebt Listen und Pläne und hat gern eine Struktur und Routine, der sie tagtäglich folgt. Dies beginnt schon direkt zur frühen Morgenstunde. Eigenschaften, mit denen allerdings die meisten Menschen nicht aufwarten können. Doch gerade das treibt die Jungfrau in einer Beziehung zur Weißglut. Denn selbst ihr Liebster/ihre Liebste kann ihren überhöhten Erwartungen nicht entsprechen. Aus diesem Grund lässt sie ihren Partner/ihre Partnerin ständig wissen, wie wütend sie das macht. Immer wieder macht sie deshalb eine Szene.

Skorpion

Der Skorpion ist ein eher pessimistisches und misstrauisches Sternzeichen. Ständig stellt er sich vor, was alles schiefgehen könnte. Deshalb neigt er oft zur Eifersucht und hat Schwierigkeiten, seinem Gegenüber zu vertrauen. Doch das kann er sich nicht wirklich eingestehen, weshalb er immer wieder einen Streit beginnt und seinem Partner/seiner Partnerin dabei vorwirft, die Partnerschaft nicht richtig ernst zu nehmen und ihn häufig zu vernachlässigen.

Widder

Der Widder hingegen ist stürmisch und energiegeladen. Er liebt Herausforderungen und geht an nichts wirklich zögerlich heran. Das gilt auch für seine Partnerschaft. Wenn ihm etwas nicht passt, dann muss er das in einem Streit sofort kundtun. Seine energische Art lässt nämlich nicht viel Platz für Empathie. Deshalb kommt es in heftigen Streits auch häufig vor, dass er seinen Liebsten/seine Liebste zum Weinen bringt.