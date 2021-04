Hey Mama, das brauchst du! Whoop, whoop: Zu diesem Muttertag sind wir bestens prepared, denn wir heben unsere Mum auf ein neues Level – dem coolness Level! 😎 Wir haben euch vier super coole Geschenke fĂŒr den Muttertag rausgesucht! Inspiriert euch gleich hier:

1. Hear that sound!

Mama, chill! Wie wir unserer Mama in diesem Jahr etwas Entspannung und eine Runde Auszeit schenken? Mit den Huawei FreeBuds 4i! Denn diese sind nicht nur ein absoluter Hingucker in Sachen Stil, sondern ĂŒberzeugen uns mit der Active Noice Cancellation, mit der unsere Mama den Wirbel um sich herum einfach mit einem Touch ausschalten kann. Denn ja, ab und an können wir Kinder, egal in welchem Alter, ganz schön anstrengend sein.😠Ebenso trumpfen sie mit unglaublicher SoundqualitĂ€t und mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit! Jetzt sind die Huawei FreeBuds 4i in der Farben Ceramic White, Carbon Crystal Black und auch schon bald in der Farbe Honey Red sogar um 79 EUR erhĂ€ltlich!

2. Musik rund um die Uhr

Stellt sich die Frage, welche Sounds und neuen Hits unsere Mama mit den Huawei FreeBuds 4i hören soll. đŸ€” Auch da haben wir den ultimativen Geschenketipp: Huawei Music! Der Musik-Streamingdienst mit ĂŒber 50 Millionen Titeln, also 300 Jahre durchgehend Musikhören, bietet unserer liebsten Mama nahtloses Entertainment. Und: Es ist super easy zu handhaben, sprich wir mĂŒssen nicht stĂ€ndig helfen, wenn Mama wieder einmal “das Internet” gelöscht hat … Ja, Mama! 😂 Psssst: Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von nur EUR 9,99 erhĂ€ltlich und wenn du dir aktuell die Huawei FreeBuds 4i kaufst, erhĂ€ltst du Huawei Music fĂŒr 6 Monate sogar kostenlos dazu! We like, we like, we liiiike! 😍

Bild: Huawei

3. Call me, mum!

Hat eure Mama auch noch so ein Steinzeit-Handy, mit dem man mehr Probleme hat als sonst was? Nicht mehr! Wir schenken Mama in diesem Jahr das Huawei P Smart 2021! Ja, ein etwas kostspieligeres Geschenk aber sind wir uns doch ehrlich: Mama hat es absolut verdient! Das AI-Quad-Kamerasystem sowie das hochwertige FullView-Display sorgen ĂŒbrigens dafĂŒr, dass Mama Bilder machen kann, die dich aus den Socken hauen werden. Features wie die 48-MP-Hauptkamera, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, einer 2-MP-Makrokamera und einer 2-MP-Tiefenkamera sorgen fĂŒr perfekte Bilder, egal welche Blumen oder Objekte deine Mama fotografieren möchte. 😋 In der Farbe Blush Gold schaut es wunderschön aus! 👇

Bild: Huawei

4. On time!

Ein Highlight fĂŒr jedes Outfit, ein Begleiter bei jeder Sportart und ein Stressreduzierer, wenn es mal wieder zu viel wird: Die ultra coole Huawei Watch Fit Elegant! Wie schön und edel kann eine Smart-Watch bitte sein?! đŸ€© Und der Preis ist ebenso unschlagbar đŸ˜± 96 benutzerdefinierte Trainingsmodi, eine automatische Trainings- sowie Stresserkennung, HerzfrequenzĂŒberwachung und vieles mehr helfen unserer Mama, die eigene Fitness ausgiebig zu tracken. Ebenso verpasst sie durch die Huawei Watch Fit Elegant keine unserer Whatsapp-Nachrichten mehr und hat alle Termine und wichtigen Tage im Blick. Wenn sie möchte, kann sie sogar euer Family-Bild als Hintergrund nehmen, denn das Ziffernblatt kann individuell gestaltet werden. 😋 Cool, oder?

Bild: Huawei

Also fĂŒr die nĂ€chsten Geburtstage, Muttertage und weitere GeschenkanlĂ€sse sind wir jetzt definitiv bestens prepared! Hier findest du nochmal die coolsten Geschenke im Überblick! 😍