Wir können es kaum erwarten, bis die Erfolgsserie „Bridgerton“ endlich weitergeht. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, hat Netflix jetzt eine Reihe neuer Setfotos veröffentlicht. Diese zeigen einen ersten Blick auf die Hauptdarstellerin der 3. Staffel: Penelope!

Hier lest ihr, was wir sonst noch alles über die neue Staffel wissen.

Erste Fotos geben Einblick in Staffel 3 von „Bridgerton“

Es kann uns eigentlich nicht schnell genug gehen, bis wir endlich die neue Staffel von „Bridgerton“ sehen können. Doch hier müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Dafür hat Netflix jetzt ein paar Fotos der neuen Folgen veröffentlicht, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Darauf zu sehen: Penelope (Nicola Coughlan), die unsterblich in Colin Bridgerton verliebt ist. Wird ihre Liebe eine Chance bekommen?

Voller Sehnsucht blickt Penelope, die seit der ersten Staffel ein großer Fan-Liebling ist, aus dem Fenster. Woran sie hier wohl denkt? Vermutlich an ihren Love-Interest Colin, mit dem es in den bisherigen Staffeln noch nicht ganz so gut geklappt hat.

Von der guten Freundin zum großen Crush?

Doch die neuen Fotos geben Hoffnung, dass Penelope und Colin doch noch ihr Happy End finden. Zur Erinnerung: Penelope Featherington ist schon seit langer Zeit in Colin verliebt, der übrigens der Bruder ihrer besten Freundin Eloise ist. Unglücklicherweise hat dieser sie bisher eher als gute Freundin angesehen und nie daran gedacht, dass Penelope die Richtige für ihn sein könnte.

Doch Dinge ändern sich und so entwickelt sich auch Colin weiter. Und genau hier hakt auch Staffel drei von „Bridgerton“ ein. Denn Colin kehrt von einer seiner Reisen zurück nach Hause. Dort muss er feststellen, dass vieles nicht mehr so ist, wie es mal war. Vor allem Penelope hat eine große Veränderung durchgemacht: sie ist kein Mädchen mehr, sondern eine wunderschöne junge Frau.

Bild: Courtesy of Netflix © 2023

Die beiden kommen sich also näher und verbringen viel Zeit miteinander. Dabei gelingt es Penelope sogar, ein bisher verborgenes Talent an Colin ausfindig zu machen. Langsam funkt es zwischen den beiden und der junge Bridgerton stellt fest, dass er sich immer mehr zu Penelope hingezogen fühlt. Alle Zeichen stehen also auf Liebe – wäre da nur nicht dieses große Geheimnis, das Penelope mit sich trägt und das einfach alles zerstören könnte …

Bild: Liam Daniel/Netflix © 2023

Verzögerungen bei Dreharbeiten

Jetzt zum Wichtigsten: wann können wir mit Staffel 3 rechnen? Bisher ist noch kein konkretes Datum bekannt. Doch wie die Daily Mail berichtet, gebe es Verzögerungen bei den Dreharbeiten. Denn Produzentin Shonda Rhimes sei mit einigen Elementen der neuen Folgen nicht zufrieden gewesen. Daher musste man noch etwas an Skript und Story feilen. Für Fans bedeutet das allerdings, dass die Veröffentlichung der neuen Staffel noch etwas dauern wird.

Film- und Serienexperten rechnen damit, dass in der zweiten Jahreshälfte 2023 „Bridgerton“-Nachschub kommt. Ein Lichtblick zum Schluss: alle Fans können sich außerdem freuen, dass Netflix bereits eine vierte Staffel in Auftrag gegeben hat. Die Serie wird uns also noch lange begleiten – yay!