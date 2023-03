Seien wir doch mal ehrlich. Jeder Mensch lügt, und mit jeder Mensch meinen wir wirklich JEDER Mensch. Laut einer Umfrage von „One Poll“ lügen wir sogar bis zu viermal am Tag. Bevor ihr jetzt ausflippt, wenn ihr daran denkt, wie oft ihr täglich belogen werdet, gibt es eine gute Nachricht: Man kann Lügner ganz leicht erkennen.

Anhand dieser fünf Merkmale kann man dreiste Lügen ziemlich einfach entlarven.

1. Hände können Lügner verraten

Wer hätte das gedacht: Hände sagen ziemlich viel über einen Menschen aus! Wenn euch jemand seine Handflächen offen zeigt, während er mit euch spricht, bedeutet das, dass er ehrlich ist und man seinen Worten trauen kann.

Sehen wir jedoch, wie das Gegenüber seine Hände ständig in den Taschen behält, dann sollten bei uns die ersten Alarmglocken läuten. ‚Wir haben einen Lügner vor uns. Die Person versucht nämlich eindeutig, etwas zu verbergen und hat Angst, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin die Wahrheit herausfinden könnte.

Ein weiteres Indiz für Lügen sind geballte Hände. Wenn das Gegenüber die Hände ständig zu Fäusten ballt, steckt laut ExpertInnen Aggression, Unehrlichkeit und Verzweiflung hinter den Worten.

2. Achte auf die Augenbewegungen

Eine der besten Methode, um herauszufinden, ob dich jemand anlügt, ist es, die Augenbewegungen der Person sehr genau zu beobachten. Durch die Augen kannst du erkennen, ob seine Absichten gut oder schlecht sind.

Blick nach links

Wenn du merkst, wie dein Gesprächspartner nach links schaut, besteht eine gute Chance, dass er blufft. Angenommen jemand schaut nach links oben, dann ist er oder sie höchstwahrscheinlich dabei, eine Lüge zu visualisieren. Ist der Blick jedoch nach links unten gerichtet, denkt die Person vielleicht an etwas, das sie getan hat und bereut es.

Blick nach rechts

Im Allgemeinen steht der Blick nach rechts für Ehrlichkeit und Transparenz. Schaut das Gegenüber im Gespräche also immer nach rechts, kann man der Person ziemlich sicher vertrauen.

Sieht das Gegenüber nach rechts oben, erinnert es sich an etwas und stellt es sich visuell vor. Geht sein Blick nach rechts und zur Seite, denkt er gerade an etwas, dass er schon mal gehört hat. Aber Achtung: Schaut eine Person während eines Gesprächs nach rechts unten, führt sie höchstwahrscheinlich Selbstgespräche 👀.

Blickkontakt

„Du hast den Blickkontakt gut gehalten und frei gesprochen“. Wir kennen dieses Feedback noch aus unserer Schulzeit – doch was bei Referaten eigentlich eine positive Bewertung war, hält sich mit Gesprächen im realen Leben nicht unbedingt gleich. Denn wenn jemand bewusst und absichtlich intensiven Augenkontakt mit uns herstellt und der Blick einer Person uns während eines Gesprächs fast durchbohrt, kann auch das ein Zeichen dafür sein, dass wir es in Wahrheit mit einem Lügner oder einer Lügnerin zu tun haben, der/die versucht, dadurch aufrichtig zu erscheinen.

3. Auffällige Mikro-Expressions

Wer hätte gedacht, dass die Geschichte von Pinocchio und seiner Lügennase tatsächlich kein absolutes Märchen ist? Keine Sorge, eure Nase wird nicht nach jeder kleinen Notlüge um einen weiteren Zentimeter wachsen. Aber Menschen neigen tatsächlich dazu, sich beim Lügen häufiger an die Nase zu fassen. Das wird durch einen Adrenalinschub in den Nasenkapillaren ausgelöst, der ein Jucken der Nase verursacht und sich unangenehm anfühlt. Also lasst euch ja nicht an der Nase herumführen 😉.

Weiters solltet ihr darauf achten, ob eurer Gegenüber seinen Mund mit der Hand bedeckt beziehungsweise die Hände in die Nähe des Mundes legt. Das wird oft als ein Zeichen dafür gewertet, dass man unbewusst versucht zu verhindern, dass einem die Lügen aus dem Mund herausfallen.

Außerdem eignen sich Lippen nicht nur gut zum Küssen. Ihr könnt anhand der Anspannung in ihnen erkennen, ob sich eurer Gegenüber unwohl fühlt. Ist der Mund hart und angespannt? Wirken die Lippen dünn und geschürzt? Dann habt ihr einen Lügner vor euch!

4. Stimmliche Indikatoren beim Lügen

Ja, auch die Stimme kann einiges darüber verraten, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Stimmliche Indikatoren, wie etwa die Stimmmodulation oder der Tonfall können die wahren Motive hinter gewissen Aussagen enthüllen und dabei zu erkennen, ob euch euer Gesprächspartner Märchen erzählt.

1. Veränderung von Tonfall und Lautstärke

Achtet ganz genau darauf, ob jemand seine Stimme erhebt oder sogar anfängt, in einem rauen, fast gemeinem Ton mit euch zu sprechen. Denn das sind eindeutige Zeichen für Unehrlichkeit. Plötzliche Änderungen in Tonfall und Lautstärke zeigen uns, dass die Person defensiv und nervös ist, und indem sie ihre Stimme erhebt, versucht sie, euch einzuschüchtern, damit ihr die Geschichte glaubt.

2. Sprechen in einer höheren Tonlage

Bluffen will gelernt sein! Wie beim Pokern können sich Nervosität und Angst davor, beim Lügen ertappt zu werden, dadurch erkenntlich machen, dass die Person mit einer hohen Stimme spricht. Das liegt daran, dass sich unsere Stimmbänder anspannen, wenn wir nervös sind und ist eine natürliche Reaktion auf Stress. Auch wiederholtes Räuspern während eines Gesprächs ist ein deutliches Zeichen für Lügen und Unaufrichtigkeit.

Hier sind einige weitere Anzeichen, auf die ihr beim Sprechen achten solltet:

Stottern

Übertreibungen

Erzählen von zu vielen Details

In die Offensive gehen

Schneller oder langsamer sprechen

Fragen ablenken

Hinhaltetaktiken anwenden

Wiederholen von Sätzen

5. Schätze die allgemeine Körpersprache ein

Nicht nur in Animationsfilmen verändert sich die Hautfarbe je nach Gemütsstimmung – das passiert tatsächlich auch im echten Leben. Wenn ihr bemerkt, dass jemand beim Sprechen kreidebleich wird, könnte das bereits ein Hinweis sein, dass er oder sie lügt. Zu starkes Schwitzen, Trockenheit in Augen und Mund, ständiges Schlucken und wiederholtes Blinzeln – alles Anzeichen für Lügen und Unwahrhaftigkeit!

Weitere Merkmale eines Lügners sind unruhiges Zappeln, mit den Füßen schlurfen, den Kopf zur Seite neigen oder ständig mit dem Körper wippen. Das liegt daran, dass es zu Schwankungen in unserem Nervensystem kommt, wenn wir nervös sind, wodurch wir eine Art Kribbeln und Jucken im Körper verspüren. Und genau das führt in weiterer Folge zu einem ständigen Bewegungsdrang. Auch mit den Haaren spielen, sich die Augen reiben, sich an den Händen, am Hals oder am Rücken kratzen und den Blickkontakt vermeiden sind deutliche Anzeichen für eine Lüge.

Aber Achtung: Ihr solltet trotz vermeintlich eindeutiger Anzeichen mit raschen Anschuldigungen dennoch vorsichtig sein. Denn nicht jede offensichtliche Geste oder Aussage weist sofort auf eine Lüge hin. Hört einfach auf eurer Herz und eurer Bauchgefühl, um zu entscheiden, ob ihr euren Gesprächspartnern vertrauen könnt.