Habt ihr auch das Bedürfnis, euren Look mal wieder drastisch zu ändern, aber wisst noch nicht, in welche Richtung euer Beauty-Makeover gehen soll? Keine Sorge, die Sterne könnten euch da weiterhelfen. Denn euer Sternzeichen verrät viel über eure Persönlichkeit – und kann Hinweise auf passende Stylings geben.

Wir haben uns einmal angesehen, welcher aktuelle Trend zu welchem Sternzeichen passt.

Steinbock: Statement Pieces in der Beauty-Routine

Die Steinböcke stechen gerne aus der Masse heraus, ohne dafür große Inszenierungen machen zu müssen. Statement-Pieces sind deshalb genau ihr Ding! Auffallende Haarreifen könnten deshalb der ideale Start für ein Makeover sein – und gleichzeitig auch der Anreiz für einen neuen Signature-Looks für die Steinböcke.

Wassermann: All Eyes on Me

Die ehrlichen und offenen Wassermänner wissen genau: die meisten Emotionen vermitteln sie über ihre Augen! Kein Wunder also, dass sie eben diese jetzt umso mehr betonen wollen. Graphischer Eyeliner eignet sich dafür ideal – und verstärkt jedes dramatische Augenrollen der Wassermänner um ein Vielfaches.

Fische: Wet Look

Die Fische mögen es natürlich – solange es nicht langweilig wird. Deshalb ist der Wet Look für sie die perfekte Kombination aus einem cleanen Look und dem gewissen Etwas in der Beauty-Routine!

Widder: I’m Blushing

Die Widder sehnen sich nach Abenteuern und Veränderungen. Sie sitzen nicht gerne still und wollen stattdessen immer Neues erleben. Das spiegelt sich auch in ihrem Make-Up wieder. Denn vor allem in diesem Jahr wollen sie einige extravagante Looks ausprobieren und ein bisschen experimentieren!

Stier: Classic Beauty

Genauso wie die Stier-Ikone Audrey Hepburn mögen es die meisten Stiere gerne klassisch und zeitlos. Das gilt natürlich auch für das Make-up! Ein markanter roter Lippenstift, zurückhaltendes Augen-Make-Up und sanfte Locken eignen sich perfekt für ihren Everyday-Look.

Krebs: Rock Chick

Die emotionalen Krebse mögen es gerne dramatisch – solange es nicht um ihr Sozialleben geht. Doch so ein bisschen Theatralik gefällt ihnen gut. Wie wäre es 2023 also mal mit einem drastischen Makeover im Rock-Chick-Stil? Ein starker Fokus auf die Augen bringt nicht nur Erinnerungen an die Emo-Phase der 2000er zurück, sondern gibt den Krebsen auch die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben.