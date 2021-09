Verpasste Anrufe, verschwitzte Dates und extreme Kleiderberge: Manche Menschen schaffen es einfach nicht, Ordnung in ihren Alltag zu bringen. Solche Chaoten können eine richtige Herausforderung sein.

Bei diesen drei Sternzeichen ist Chaos vorprogrammiert.

Schütze

Schützen brauchen Abenteuer. Alltag wird für sie schnell langweilig und sie suchen dauerhaft nach neuen Herausforderungen und Erlebnissen. Dementsprechend schnell verfällt das Umfeld der Schützen in Chaos. Denn wer immer nach Neuem sucht, kümmert sich meist weniger um das Alte und Bewährte.

Die Wohnungen von Schützen können dementsprechend chaotisch werden. Da liegen schon einmal Berge an alter Kleidung, die die Schützen nicht mehr interessiert, in einer Ecke und das Geschirr stapelt sich. Denn Schützen neigen dazu, eher wenig Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, sie wollen schließlich die Welt erkunden. Das Chaos daheim fällt ihnen dadurch oft erst gar nicht auf.

Fische

Fische sind absolute Träumer. Sie verlieren sich schnell in Fantasiewelten, Traumszenarien und vergessen dabei leider oft auf ihre realen Verpflichtungen. Statt die Kleidung vom Wäscheständer zu nehmen, träumen sie lieber von einem gemütlichen Nachmittag in einer Hängematte am Strand.

Fische sind bekannt dafür, wenig Disziplin zu haben. Gleichzeitig sind sie aber sehr gutmütig und feinfühlig. Wer einen Fisch als Freund hat, weiß, dass das Tierkreiszeichen einem immer helfen will. Aber genau hier kommt das Problem, denn Fische wollen ALLEN helfen. Sie können einfach nie Nein sagen. Gepaart mit ihrer Träumerei werden so schnell einmal wichtige Termine und Verabredungen verschwitzt, Daten oder Treffpunkte durcheinandergebracht oder sogar Probleme verwechselt. Aber Fische meinen es immer gut und sind auch die ersten, die sich für ihr Chaoten-Dasein entschuldigen.

Widder

Widder-Tierkreiszeichen neigen schnell dazu, sich in Hektik zu verlieren. Sei es der überhörte Wecker und die dadurch entstehende Morgen-Hektik oder ein Durcheinander bei einem Arbeits-Projekt. Schuld daran ist oft das eigene Temperament, das die Widder von einem klaren Plan und präzisen Abläufen abhält.

Widder neigen außerdem zu Impulsentscheidungen. Das kann zwar auch von Vorteil sein, wenn man spontan einen großartigen Urlaub startet oder sich mit Freundinnen nach der Arbeit trifft. Für Widder heißen diese Entscheidungen leider aber oft auch die Vernachlässigung oder das Vergessen von Pflichten wie Aufräumen, Kleidung aus der Waschmaschine nehmen oder den Müll rausbringen. Dafür haben Widder oft die besten Partygeschichten von aufregenden Spontan-Trips. Da kann man schon mal eine chaotische Wohnung in Kauf nehmen, oder?