Frisch gebackene Eltern kennen nur ein Thema. Ihr Baby! Schon klar, ein Kind stellt euer Leben auf den Kopf. Aber unseres damit auch ein bisschen – daher zeigt bitte etwas Verständnis.

Wenn Freunde Kinder kriegen verändert sich einiges.

10 Bitten an unsere Freunde mit Kindern

Eine Freundschaft zwischen Eltern und Nicht-Eltern kann ganz schön anstrengend sein.

1. Erstellt keine Babygruppe

Das Baby ist da! Und wie das Amen im Gebet folgt die „Bennie“ oder die „Lisas Welt“ Gruppe. Dort wird man dann täglich mit Fotos des kleinen Frischlings überflutet. Der Spatz beim Karottenbrei essen, beim Bananenbrei essen usw. Ja euer Baby ist süß, aber dieses ständige Fishing for Compliments ist einfach nur anstrengend.

2. Redet auch mal über etwas anderes

Alles klar ihr seid in Babyextase und redet nonstop davon wie das Baby euer Leben verändert hat. Aber unseres hat sich ehrlicherweise auch ein wenig verändert. Also könntet ihr ruhig mal fragen wie es uns so geht.

3. „Also wir….“ – Startet einen Satz mal wieder mit „Ich“

Euer Profilfoto auf Social Media wurde prompt mit einem Babybild ersetzt. Auf die Frage wie es euch geht, antwortet ihr nur noch mit: „Wir sind gerade in einem neuen Entwicklungssprung“. Könnt ihr bitte mal für 5 Minuten euren Mama-Hut absetzten und wieder unsere alte BFF sein?

4. Verschont uns beim Essen mit Geschichten über eitrige Nippel

Bitte redet nicht über Darmriss und eitrige Nippel, wenn wir grade beim Essen sind. Wir haben nicht danach gefragt und wollen jetzt einfach unseren Brunch genießen.

5. Trefft euch mal mit uns abseits vom Spielplatz oder zu Hause

Nach der 50. Einladung erklärt ihr euch endlich zu einem Treffen bereit? „Aber lass uns doch bitte ins Kindercafe gehen. Die haben da so ein tolles Bällebad. Theo lieebt Bälle“ oder „Können wir uns doch schon um 14 Uhr treffen? Inga braucht um 17 Uhr ihren Abendsnack“. Bitte richtet nicht sämtliche Dates nach dem Terminplan eures Kindes. Schon gar nicht, wenn dieses bereits 4 Jahre alt ist.

6. Bitte geht nicht ins Detail

„Lena hat heute zum ersten Mal ins Töpfchen gemacht. Willst du mal sehen?“ Im Ernst, wenn interessierts?

7. Kommt nicht ständig zu spät und benutzt euer Kind als Ausrede

Ein Date mit einer Mum läuft immer folgendermaßen ab: Man sitzt mindestens 20 Minuten alleine da. Dann plumst die verspätete Mami in den Stuhl nur, um gleich zu verkünden, dass sie das Kind abholen muss. Und was macht eigentlich euer Partner so?

8. Schützt uns vor Baby-Sabber

Mit klebrigen Marmeladenfingern zieht uns das Baby an den Haaren nur, um sich im nächsten Moment unser Handy zu schnappen. Alles cool denken wir uns bis der Sabber drüber läuft. „Er ist einfach so neugierig“ lacht die Mum Freundin. Deshalb muss „er“ aber noch lange nicht unser Handy voll sabbern.

9. Redet nicht über unseren Kopf hinweg

Der langersehnte Abend mit der alten Mädelsrunde steht mal wieder an. Wie haben wir uns doch gefreut nur damit ihr euch dann über unserem Kopf hinweg abendfüllend über Beißringe und volle Windeln unterhaltet! Hallo, wir sind auch noch da!

10. Lasst den Satz „das verstehst du dann, wenn du Mutter bist“

Wir sind noch immer in besagter Mädelsrunde. Aber nun haben wir den Mut mal nach 3 Stunden zu fragen, ob wir uns mal über etwas anderes als Beißringe unterhalten können. Als Antwort bekommen wir allerdings nur den altbekannten „das verstehst du dann, wenn du Mutter bist“-Satz zu hören. Wir schweigen wieder und sagen beim nächsten Mal einfach ab.