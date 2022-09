Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die werdende Mutter löste nun große Sorge bei ihren Fans aus. In ihrer Instagram-Story erzählt die Schwangere nämlich, dass sie Blut erbrochen hat.

Die Influencerin habe schon die ganze Schwangerschaft mit starker Übelkeit zu kämpfen.

Sorge um Pietro Lombardis schwangere Freundin Laura Maria

Was war das für eine Überraschung: Vor knapp zwei Wochen verkündeten Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Vorfreude ist natürlich riesig und vor allem Laura lässt ihre Community mit regelmäßigen Updates an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Doch jetzt gibt es Grund zur Sorge, denn Laura meldet sich auf Instagram mit beunruhigenden News.

Bereits vergangene Woche berichtete die 26-Jährige, wie sehr sie unter der ständigen Übelkeit leide. Sie müsse sich „seit über drei Monaten jeden Tag fünfmal“ übergeben, erzählt Pietro während einer Fahrt zu einem Kontrolltermin beim Frauenarzt erst kürzlich. Und das ist noch nicht alles.

„Ich habe sogar etwas Blut gebrochen“

Bislang scheint die Influencerin das Problem noch nicht in den Griff bekommen zu haben. Im Gegenteil: Am Wochenende meldete sich die 26-Jährige mit noch besorgniserregenderen News bei ihren Followern. „Ich habe mich gerade zu Ende fertiggemacht, und dann musste ich wieder brechen“, erzählt sie in ihrer Story. Weiter berichtet sie: „Ich habe sogar etwas Blut gebrochen!“

Aus Verzweiflung habe sie zwar schon gegoogelt, doch dabei sei nichts herausgekommen. Laura wollte daher auch von ihrer Community wissen, ob irgendjemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Kein Wunder, dass ihrer Anhänger sich mittlerweile große Sorgen um die Influencerin machen. Doch Laura gibt vor wenigen Stunden auch Entwarnung. Es ginge ihr aktuell wieder besser. In ihrer Insta-Story lässt sie ihrer Followerschaft wissen: „Heute gehts mir echt gut im Vergleich zu all den anderen Tagen! Halleluja.“

Bild: @lauramaria.rpa / Instagram

Überraschende Babynews

Trotz der schwierigen Umstände versuchen die Influencerin und der DSDS-Juror, die Zeit der Schwangerschaft zu genießen. Pietro freut sich sehr über das Babyglück und kann es nicht erwarten, „Baby Lombi“ auf der Welt begrüßen zu dürfen. Dabei kamen die Schwangerschaftsnews wahrlich überraschend.

Pietro und Laura Maria führten nämlich längere Zeit eine On-off-Beziehung. Im Oktober 2020 verkündeten die beiden nach nur wenigen Monaten Beziehung das Liebes-Aus. Immer wieder kamen danach aber Spekulationen auf, dass sie nun doch wieder ein Paar sind. Erst im Juni 2022 bestätigten die zwei dann, dass sie wieder zueinandergefunden haben. Ihr gemeinsames Kind soll nun das Liebesglück des Paares krönen. Für Laura ist es das erste Kind, für Pietro bereits das zweite. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hat der Sänger einen 7-jährigen Sohn.