Fans hoffen mittlerweile seit Jahren auf die Fortsetzung von „Euphoria“. Doch diese lässt offensichtlich noch auf sich warten, wie auch einer der Hauptdarsteller Jacob Elordi betont.

Er hat Bedenken, was das für die Handlung bedeuten könnte.

Jacob Elordi spricht über „Euphoria“-Fortsetzung

Derzeit macht Jacob Elordi Schlagzeilen mit seinen Erfolgsfilmen „Saltburn“ und „Priscilla“. Serienfans kennen den Australier aber wohl auch durch seine Rolle des Nate in „Euphoria“. Eine Rolle, die in den vergangenen zwei Staffeln der Serie für viel Aufregung gesorgt hat. Und eine Rolle, von der viele Fans unbedingt wissen wollen, wie es in Staffel drei weitergeht.

Kein Wunder also, dass Elordi – so wie viele andere aus dem Cast – auf die Serie angesprochen wird. In der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ will der Moderator nämlich wissen, was denn der Status Quo der Dreharbeiten ist. Dabei enthüllt Jacob: Er hofft, dass die Dreharbeiten demnächst losgehen. „Ich hoffe, es ist bald, sonst müssen sie mir einen Benjamin-Button-Effekt verpassen oder so“, scherzt er. „Ich werde einen schlimmen Rücken haben, wenn ich den Flur entlanglaufe.“

Staffel drei nicht vor 2025

Jacob macht dabei eine Anspielung auf die Tatsache, dass die Charaktere in „Euphoria“ allesamt noch an der High School sind – der Cast mittlerweile aber größtenteils schon über 25 Jahre alt ist. Elordi wird im Juni 27 Jahre alt – und hat offenbar Bedenken, ob er denn noch als Teenager durchgeht.

Doch der Schauspieler hat einen Lösungsvorschlag: „Ich gehe davon aus, dass wir einen Zeitsprung machen müssen. Sonst wird es ein bisschen seltsam“, erklärt er. Mehr Details zu einer möglichen Handlung enthüllt er jedoch nicht. Allgemein gibt es derzeit nämlich noch wenige News zur Fortsetzung. Der Sender HBO bestätigte bisher nur, dass Staffel drei wohl nicht vor 2025 erscheinen wird.