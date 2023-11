Unser aller Liebling kehrt heute zurück: Are You The One (AYTO) geht in die fünfte Runde. Die Dating-Show ist einer der beliebtesten Formate in der Trash-TV-Geschichte. Ab heute wird jeden Donnerstag eine Doppelfolge auf RTL+ ausgestrahlt.

Das Format ist dir nicht bekannt? Keine Sorge, wir erklären es dir!

Darum geht es in „Are You The One?“

Ab heute sind wieder zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer am Start und begeben sich auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“. Ziel ist es, die passende Partnerin oder den passenden Partner zu finden und sich dabei die Frage „Are you the one?“ zu stellen. Wenn alle „Matches“ gefunden werden, können die Kandidat:innen ein Preisgeld von 200.000 Euro gewinnen. Die Singles leben, wie in vielen anderen Formaten auch, alle gemeinsam in einer Villa. Und ihr wisst, das kann nur eines heißen: Drama. Die einen kämpfen um Sendezeit, die anderen shamen Fremdflirten. Im Grunde haben aber alle ihren Spaß und lassen es sich trotz Beef und Bossip in der Villa gut gehen. Falls ihr euch bislang noch nicht dafür begeistern konntet, dann müssen wir das jetzt dringend ändern. Denn „AYTO“ sorgt einfach IMMER für Gesprächsstoff! Vor allem die Kommentarspalten auf Instagram, TikTok & Co haben einfach den allerbesten Unterhaltungswert EVER! Promise!

Das Konzept von AYTO einfach erklärt

Für all jene, die das beliebte Trash-TV Format nicht kennen: wir erklären euch, wie die Sendung abläuft. Zu Beginn der Show ziehen insgesamt 20 Singles in die Villa ein, zehn Frauen und zehn Männer. Vor der Teilnahme bei AYTO führten alle Kandidat:innen einen psychologischen Persönlichkeitstest durch. Anhand der Auswertung dieser Tests haben Expert:innen zehn zueinander passende Paare gematcht. Um herauszufinden, wer das „Perfect-Match“ ist, müssen sich die Singles während ihres Aufenthalts in der Villa gegenseitig genauer unter die Lupe nehmen und einander gut kennenlernen.

Es gibt zwei wichtige Punkte im Format: Challenges und die sogenannte „Matching-Night“. Bei den spannenden Challenges bilden sich Couples, die sich ein Date ergattern können. Eines der Pärchen wird im Anschluss von den anderen Teilnehmer:innen in die sogenannte „Match-Box“ gewählt, in der sie erfahren, ob sie tatsächlich ein vorausgesagtes „Perfect Match“ sind oder nicht. Wenn sich ein Match gefunden hat, dürfen die Glücklichen eine gemeinsame Nacht in der Honeymoon-Suite verbringen. Am Tag danach verlassen sie dann die Villa. Weniger erfreulich ist das für jene Kandidat:innen, die eine der Personen eigentlich bereits ins Herz geschlossen hatten, um dann aber eben festzustellen, dass diese Person doch das Match von jemand anderem ist. Und wie ihr euch schon denken konnte: auch da ist immer viel Drama vorprogrammiert. You get the point! 😉

In der „Matching-Night“ ist es die Aufgabe der Singles, sich zu Pärchen zusammenzufinden. Man wählt jene Person, bei der man denkt, dass sie dein „Perfect Match“ sein könnte. Wenn alle Matches eingeloggt sind, erfährt die Gruppe durch angehende Lichter am Pult, wie viele richtige Matches sich unter ihnen befinden. Ein brennendes Licht bedeutet ein richtiges „Perfect Match“. Wenn keines der Lichter angeht, kommt es zu einem „Blackout“ und die Gewinnsumme wird um 50.000 Euro weniger. Again: DRAMA!

Drama Baby!

Je nach „Match-Box“-Entscheidung und Matching Night gewinnt die Gruppe an Erkenntnis – und hat dadurch bei der nächsten Wahl möglicherweise bessere Chancen, die richtigen Matches zu finden. Wichtig ist, dass jede:r mitmacht. Das ist aber nicht immer der Fall – und again, genau deshalb ist auch so viel Drama zu erwarten! Wenn am Ende in der letzten „Matching Night“ alle „Perfect Matches“ zusammensitzen oder alle Lichter angehen, dann gehört das Preisgeld der Gruppe. An dieser Stelle wollen wir noch einmal betonen: dieses Reality-Show verspricht GANZ VIEL DRAMA und es wird garantiert nie langweilig. We love it!

Die fünfte Staffel von Are You The One ist ab heute jeden Donnertstag auf RTL+ zu sehen.