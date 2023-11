Könnt ihr euch noch an den Rechtsstreit zwischen Gwyneth Paltrow und einem Optiker erinnern? Im Frühjahr klagte dieser die Schauspielerin nach einem Skiunfall. Und laut Medienberichten wird dieser Prozess schon bald zum Musical.

„Gwyneth Goes Skiing“ soll der Titel der Show lauten.

Gwyneth Paltrow: Ihr Rechtsstreit ging viral

Im Frühjahr 2023 sorgte Schauspielerin Gwyneth Platrow mit einem Rechtsstreit für Schlagzeilen. Denn der Optiker Terry Sanderson verklagte die Schauspielerin. Sein Vorwurf: er habe sich Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit ihr auf einer Piste im Skigebiet Deer Valley zugezogen. Er gab Gwyneth die Schuld für den Unfall, sprach von einer Gehirnerschütterung, vier gebrochenen Rippen und einer Hirnverletzung und forderte 3,1 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Schauspielerin versicherte vor Gericht aber, dass nicht sie den Unfall verursacht habe, sondern der Kläger. Und die Geschworenen gaben ihr nach einem mehrwöchigen Prozess Recht.

Doch damit sollte das Drama um den Rechtsstreit offenbar noch lange nicht vorbei sein. Denn nachdem der Fall auf Social Media zum viralen Hit wurde und wirklich alles von Gwyneths Garderobe über die unterschiedlichen Zitate bis hin zu dem Hotness-Faktor des Anwalts besprochen wurde, bekommt der Fall jetzt eine neue Bühne. Und zwar buchstäblich. Denn der Rechtsstreit wird jetzt in London zu einem Musical! In „Gwyneth Goes Skiing“ wird die Geschichte nämlich neu aufgerollt; jedoch mit einem Augenzwinkern.

Premiere schon im Dezember

„Auf den Pisten von Deer Valley prallten ihre Welten aufeinander, und sie auch – buchstäblich. Autsch. Sieben Jahre später, im Jahr 2023, gingen sie vor Gericht. Doppeltes Autsch. Dies ist ihre Geschichte. Irgendwie. Nicht wirklich. Aber es ist ja auch Weihnachten“, heißt es in dem Teaser zum Stück. Der Rechtsstreit wird also als Comedy inszeniert – und auch für das Publikum gibt es einiges bei der Show zu tun. Denn sie sollen nicht nur zusehen – sondern auch in die Rolle der Geschworenen schlüpfen.

Wie genau die Songs klingen – und was Gwyneth zu dem Stück sagt, ist übrigens nicht bekannt. Doch fest steht, dass die Verantwortlichen auf Hochtouren gearbeitet haben. Denn schon am 13. Dezember soll das Stück in London Premiere feiern.