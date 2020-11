Essen ist so ziemlich die schönste Beschäftigung, die es gibt. Sie hält uns am Leben, lässt unsere Geschmacksnerven vor Freude tanzen und kann uns sogar vor Langeweile bewahren. Doch am allerbesten ist es, wenn wir unser Lieblingsgessen zwischen die Zähne bekommen.

Geschmäcker unterscheiden sich ja bekanntlich. Während die einen eher Naschkatzen sind, lieben die anderen vor allem aufwendige Speisen. Auch die Frage, ob es süß oder salzig sein darf, spaltet die Gesellschaft. Jeder Mensch ist nun einmal verschieden, mit einer ganz individuellen Persönlichkeit. Und unsere liebste Speise kann viel darüber verraten:

Schokolade

Schokolade lässt dein Herz höher schlagen? Verständlich, die zarte Süßigkeit, die es mittlerweile in jeder erdenklichen Form gibt, ist einfach großartig. Ist sie dein Lieblingsessen, dann bist du eine unkomplizierte, lebensfrohe Person. Du liebst es, deinen Freunden kleine Geschenke zu machen und hast immer ein offenes Ohr für ihre Probleme. Du bist ein sehr herzlicher und offener Mensch und dir ist es wichtig, zu allen freundlich und nett zu sein.

Schnitzel

Wenn dich deine Mama fragt, was du denn gerne als “besonderes Geburtstagsessen” hättest, sagst du: “Schnitzel”. Wenn du dich schlecht fühlst und dir selbst etwas gönnen willst, dann gehst du ins Schnitzelhaus. Dein Go-To-Snack ist die Schnitzelsemmel. Dann bist du wohl ein bodenständiger Mensch, der Traditionen liebt. Du behältst gerne deine Routine und bist kein großer Fan von Veränderung. Deine Freunde können sich auf dich verlassen. Außerdem bist du sehr ehrlich und du redest, wie dir der Mund gewachsen ist. Du bist eben ein wahrer Österreicher, auch wenn du nicht hier geboren bist.

Spaghetti

Du liebst Spaghetti und nicht nur, weil es das einzige ist, das du kochen kannst? Dann bist du eher der romantische Typ, der gerne Liebeskomödien schaut und sich abends ein heißes Bad einlässt. Du bist außerdem ein sehr empathischer Mensch und weißt immer ganz genau, wie du deine Liebsten aufmuntern kannst. Du verschwendest nicht gerne Zeit für unnötige Dinge und möchtest jede Sekunde deines Lebens genießen.

Chili

Chili con oder sin carne ist dein absolutes Lieblingsessen? Außerdem liebst du alles, was scharf ist, egal wie sehr es auf der Zunge brennt? Dann bist du ein wahrer Abenteurer, der gerne reist und neue Dinge ausprobiert. Du gehst gerne Risiken ein und hasst es, wenn du zu lange das Gleiche machst. Für dich muss jeder Tag eine neue Überraschung parat haben. Außerdem bist du ein wahrer Adrenalin-Junkie. Die Couch bekommt deinen Hintern nicht oft zu Gesicht.

Chips

Du und die Couch führt eine Liebesbeziehung und Chips dürfen da auch nicht fehlen? Die salzigen Kartoffel-Scheiben sind dein Go-To-Snack? Süßes ist nicht so deins? Dann bist alles andere als ein Couch-Potato!! Denn dein salziger Favorit sagt aus, dass du ein sehr ehrgeiziger, erfolgreicher Mensch bist. Du arbeitest sehr hart, hast aber ebenso hohe Ansprüche an deine Mitmenschen. Hindernisse im Leben frustrieren dich. Du willst, dass alles immer wie am Schnürchen läuft.

Ofengemüse

Cool, cool, cool, cool, cool. Lässt Ofengemüse das Wasser in deinem Mund zusammenlaufen, bist du ein sehr interessanter, selbstbewusster Mensch. Du gehst sehr achtsam durchs Leben, beginnst jeden Tag mit einer Meditation und kannst dich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen. Du bist nur schwer aus der Ruhe zu bringen und hasst Drama. Am liebsten bist du mit deinen Freunden unterwegs oder verbringst Zeit an der frischen Luft.

Pizza

Wenn du am liebsten, abends Pizza bestellst, dann heißt das, dass du ein sehr unkomplizierter Mensch bist. Du machst es dir gerne gemütlich und bist am glücklichsten, wenn du mit Freunden zusammen Brett- oder Videospiele spielst. Dein Lieblingsessen bedeutet aber nicht, dass du den ganzen Tag nur herumlungerst und nichts tust. Du bist auch sehr sportlich und liebst es, dich so richtig auszupowern.

Käse

Kääääääässssseeee! Du liebst aromatischen, würzigen, Kääääässseeee? Je mehr er stinkt, desto besser? Dann bist du ein wahrer Genießer. Du gehst sehr gewissenhaft durchs Leben und versuchst, stets das Richtige zu tun. Mit Dingen, die dich langweilen, beschäftigst du dich erst gar nicht. Du liebst das Leben und möchtest jeden Atemzug so richtig auskosten.

Eiscreme

Du liebst Eiscreme so sehr, dass du sogar im Winter bei Minusgraden einen Kübel davon zu Hause hast. Wir verstehen dich. Eiscreme ist einfach das Beste. Bist du ein wahrer Eis-Junkie, bedeutet das, dass du immer einen kühlen Kopf bewahrst und nie das Handtuch wirfst. Egal, was das Leben für dich bereits hält, du kämpfst und versuchst, das beste daraus zu machen. Du bist eben eine wahre Eiskönigin.

Burger

Dein Lieblingsessen ist der Burger, egal ob mit Fleisch oder vegetarisch? Dann bist du ein sehr extrovertierter Mensch, der gerne ausgeht. Du liebst es, neue Leute kennenzulernen und ständig unterwegs zu sein. Du sitzt nicht gerne lange still und bist eigentlich immer am Sprung.