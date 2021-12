Zendaya und Tom Holland gelten als DAS neue Traumpaar in Hollywood. Doch nicht alle waren offenbar von Anfang an begeistert von der Beziehung. Eine Filmproduzentin riet Zendaya und Tom sogar davon ab, sich auf romantischer Ebene näherzukommen!

Tom Holland und Zendaya gaben erst vor kurzem ihr Red-Carpet-Debüt als Paar.

Produzentin riet Zendaya und Tom Holland von Romanze ab

Erst vor wenigen Tagen postete Zendaya auf Instagram ein Foto von Tom Holland und kommentierte es mit den Worten: „Mein Spider-Man, ich bin so stolz auf dich“. Die zwei Lovebirds sind einfach so cute! Doch nun heißt es, dass ihre Romanze eventuell fast nicht zustande gekommen wäre.

In einem aktuellen Interview mit „The New York Times“ rief sich die Produzentin Amy Pascal nun die Dreharbeiten des Films „Spider-Man: Homecoming“ im Jahr 2017 in Erinnerung. Bereits vor den Dreharbeiten soll sie mit den zwei Hauptdarstellern über das Thema Liebe am Set gesprochen haben.

„Ich habe Tom und Zendaya getrennt voneinander zur Seite genommen, als wir sie zum ersten Mal gecastet haben, und ihnen einen langen Vortrag gehalten“, so die 63-Jährige in dem Interview. Sie habe den Darstellern eindeutig davon abgeraten, sich zu daten. „Geht diesen Weg nicht, tut es einfach nicht – oder versucht es zumindest“, habe sie ihnen ans Herz gelegt.

Nicht die erste Romanze am Set von Spider-Man

Besonders interessant: Nicht nur Tom und Zendaya habe sie eine Liebschaft ausgeredet – auch den „The Amazing Spider-Man“-Stars Andrew Garfield und Emma Stone habe sie diesen Ratschlag gegeben. „Das macht die Dinge einfach nur komplizierter, weißt du?“ erklärt Amy. Weiters betont sie: „Sie haben mich einfach alle ignoriert“. Tatsächlich haben sich Andrew und Emma ebenfalls am Set des Superheldenfilms verliebt. Die beiden waren von 2012 bis 2015 ein Paar.