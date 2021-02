Bald ist Valentinstag und du hast noch keine Ahnung, was du deinem Liebsten schenken sollst? Kein Problem, wir helfen dir!

Mit diesen süßen Geschenken machst du deinem Freund garantiert eine Freude.

1. Kuschelsocken

Mit süßen Kuschelsocken machst du deinem Liebsten garantiert eine Freude. Vor allem dann, wenn sie auch noch nachhaltig sind und fair produziert wurden. DillySocks stellt seine Socken unter fairen Bedingungen in einem Familienunternehmen in Portugal her. Ab sofort gibt es die Klimasocke im Sortiment. Und mit jedem verkauften Sockenpaar wird ein Kilogramm CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Erhältlich für ca. 14 Euro im Online-Shop oder im Fachhandel.

2. Sonos One

In Wahrheit machen wir mit einer Sonos One nicht nur unserem Freund, sondern vor allem auch uns selbst eine Riesenfreude. Denn der Sound dieses Speakers ist einfach ein absoluter Traum! Passend zum Valentinstag gibt’s außerdem wieder eigene Musik-Channels bei Sonos Radio. Und zwar die beiden Stations “Love Rules” und “Love Stinks” – mit Liebesklassikern und Power-Songs für alle jene, die gegen den Valentinstags-Hype sind 🙂 Mithilfe der Amazon Alexa Sprachsteuerung ist der Speaker ganz easy zu bedienen. Der Sonos One ist für rund 229 Euro auf sonos.com und im Handel in Schwarz oder in Weiß erhältlich.

3. Kondom-Abo

Wie wär’s mal mit einem Valentinstag-Geschenk der etwas anderen Art? Wenn ihr mit Kondomen verhütet, dann ist das doch eine echt witzige Idee! Die Verhüterlis von Loovara gibt’s in verschiedenen Größen und Formen und können online bestellt werden. Mit dem Kondom-Abo kannst du ihm ja auch gleich noch eine heiße Nacht mit dazu schenken. Und davon hat nicht nur er etwas – Win-Win!

4. Whisky

Mit einem guten Tropfen machst du deinem Freund fix eine Freude: Wie wär’s also mit Waldviertler Whisky made in Austria? Der Blended Malt Whisky J.H. ist ein Masterblend aus ausgewählten Abfüllungen der Destillerie Haider. Er wurde als Familienprojekt anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Monika und Johann Haider gemeinsam mit ihrer Tochter Jasmin Haider-Stadler kreiert. Eine Komposition mit dem Know-how beider Generationen – der Handschrift der Whiskypioniere und dem kreativen Geist der Jugend. Ein perfektes Valentinstag-Geschenk! Erhältlich im Online-Shop.

5. Fit-Watch von Huawei

Fit durch den Winter zu kommen ist besonders jetzt ein absolut guter Plan. Darum haben wir das perfekte Geschenk gefunden: Die Fit-Watch von Huawei unterstützt mit insgesamt 96 benutzerdefinierten Trainingsmodi. Der Akku hält durchgehend bis zu zehn Tage lang und um ein besonders angenehmes Tragegefühl hervorzurufen, wiegt die Fitness-Uhr nur 34 Gramm. Erhältlich zum Beispiel bei MediaMarkt für rund 100 Euro.