Wenn die Zähne langsam gelblich werden, greifen die meisten Menschen zu speziellen Zahnpasten oder anderen chemischen Produkten. Dabei gibt es einige natürliche Hausmittel, die den gleichen Effekt haben.

Wir haben die besten Hausmittel für hellere Zähne zusammengesucht:

Backpulver

Das Backpulver ist ein echter Geheimtipp unter den Hausmitteln für weiße Zähne. Und so gehts: Ein bisschen Backpulver auf die angefeuchtete Zahnbürste geben und anschließend putzen. Schon seit Generationen wird dieser Trick für hellere Zähne angewendet. Wichtig ist dabei aber, dass man das nicht zu oft macht. Denn die grobkörnigen Salze können den Zahnschmelz angreifen, wenn sie zu oft benutzt werden. Also maximal alle zwei Wochen das Backpulver zum Zähneputzen benutzen.

Kochsalz

Ein natürliches Bleichmittel ist auch ganz einfaches Kochsalz. Das kann man auch öfters benutzen. Einmal in der Woche statt Zahnpasta Kochsalz zum Zähneputzen verwenden. Das Salz wirkt wie ein Peeling für die Zähne, so werden Verfärbungen gelöst. Das perfekte Hausmittel für weiße Zähne.

Salbei

Auch Salbei kann dabei helfen, die Zähne aufzuhellen. Aber das Kraut benutzt man nicht zum Zähneputzen, sondern zum Kauen. Ein einfaches Salbeiblatt zu kauen reicht völlig aus. Außerdem soll es auch gegen Mundgeruch helfen. Salbei wird seit vielen Jahrhunderten dazu verwendet, die Zähne aufzuhellen. Des Weiteren wirkt das Küchenkraut antibakteriell, antiviral und antiseptisch.

Kurkuma

In den meisten Fällen verleiht Kurkuma einen gelblichen Farbton, aber bei den Zähnen hilft es aber die Gelbtöne zu entfernen. Mach eine Paste aus Kurkuma und Wasser. Wie eine Zahnpasta soll es dann zum Zähneputzen verwendet werden. Dabei wird die Zahnbürste natürlich dauerhaft verfärbt. Aber dafür werden die Zähne wieder weiß!

Kokosöl

Seit einiger Zeit wird auch Kokosöl zum Aufhellen benutzt. Manch einer ersetzt die Zahnpasta gänzlich durch das Kokosöl. Doch davon raten Experten ab, denn in der Zahncreme sind viele Wirkstoffe wie Fluorid enthalten, die für die Zähne äußerst wichtig sind. Effektiver ist es, ein Esslöffel des Öls am Morgen ungefähr 10 Minuten im Mundinnenraum hin und her zu spülen. Danach wie immer Zähneputzen. Die Anwendung sollte mindestens 20 bis 30 Tage hintereinander wiederholt werden. Denn nur nach längerer Zeit ist eine Veränderung zu sehen.