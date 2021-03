Die einen sind lieber im Hintergrund und tun das, was man ihnen sagt. Die anderen nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand und kontrollieren gerne das Geschehen. Das kann daran liegen, in welchem Sternzeichen wir geboren sind.

Diese Tierkreiszeichen müssen immer das Sagen haben:

Löwe

Löwen stehen gerne im Mittelpunkt und brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Sie folgen nicht gerne anderen, sondern geben viel lieber selbst den Ton an. Der Löwe lässt sich selbst nur ungern etwas sagen und versucht mit allen Mitteln seine Macht über andere auszubauen.

Stier

Der Stier weiß gerne alles besser und will daher immer auch allen zeigen, wo es lang geht. Selbst, wenn der Stier ganz genau weiß, dass er eigentlich im Unrecht ist, beruht er auf seinem Standpunkt. Er möchte, dass alle nach seiner Pfeife tanzen.

Krebs

Der Krebs übernimmt nur ungern Verantwortung für sein eigenes Handeln, möchte aber, dass alle auf ihn hören. Er wird nicht gerne in den Hintergrund gedrängt und will stets die Kontrolle übernehmen. Bezieht man seine Meinung einmal nicht ein, kann das Sternzeichen ganz schön ungemütlich werden.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr misstrauisch. Er nimmt die Dinge lieber selbst in die Hand und möchte sich nicht auf andere verlassen. Deswegen übernimmt er auch im privaten wie im beruflichen gerne die Kontrolle. Wenn das Sternzeichen einmal nicht das Sagen hat, fühlt es sich unwohl und zurückgedrängt.