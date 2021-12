Der Mond zeigt sich wieder in voller Gänze. Der heutige (19. Dezember) Vollmond wird auch Cold Moon genannt. Es war die letzte und gleichzeitig auch die längste Vollmond-Nacht im Jahr – kein Wunder also, dass er eine Menge Energie ausstrahlt und großen Einfluss auf unser Leben und unsere Stimmung hat. Für drei Sternzeichen bedeutet der Vollmond sogar ein Neustart.

Diesen Tierkreiszeichen steht ein Neuanfang bevor.

Zwillinge

Der letzte Vollmond in diesem Jahr steht ganz im Zeichen der Zwillinge. Kein Wunder also, dass dieses Sternzeichen die größte Veränderung trifft. Der Cold Moon beschert mit seiner Energie den Zwillingen einen Neustart mit extra Glück: Egal, was Zwillinge jetzt angehen, laut Horoskop liegt die Gelinggarantie bei 100 Prozent. Die Mond-Energie gibt ihnen einen zusätzlichen Push und katapultiert Zwillinge auf das Gewinnertreppchen des Lebens. Ist das nicht toll?

Fische

Der Kalte Mond hat auch Einfluss auf die sensiblen Fische. Ihnen steht ein Neuanfang in der Liebe bevor. Uhhh wie aufregend, oder? Vor allem Single-Fische sollten nun auf ihre innere Stimme hören. Das kann manchmal richtig schwer sein, aber der Vollmond macht es ihnen sogar leicht – er steht eindeutig auf ihrer Seite. Wagen sie einen Neubeginn, werden sie belohnt. It’s that simple! Also liebe Fische, traut euch – dann steht einer neuen Liebe nichts im Wege.

Schütze

Auch die Schützen erwartet ein Neuanfang. Dank des Vollmondes werden sie (ganz unbewusst) einige alte Gewohnheiten ablegen. Nach und nach werden sie dann die Früchte ihrer Entbehrungen ernten. Das Abwerfen alter Gewohnheiten und Laster macht ihr Leben deutlich einfacher. Zwänge verschwinden und Routinen bekommen mehr Frische und Abwechslung. Das wirkt sich auch positiv auf ihre Liebesbeziehung aus! Cold Moon sei dank!