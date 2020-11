Eine Filmromanze gucken und nebenbei Online-Shoppen, kochen und durch den Instagram-Feed scrollen. Zum Multitasking gibt es genügend Gründe. Nur leider haben Netflix, oder Amazon Prime noch nicht die passende Kategorie dazu. Wir wollen diese Lücke gerne für euch füllen. Hier sind unsere Top 10 der Multitasking-Filme.

Wir alle kennen das First-World-Malheur Arbeit mit Freizeitvergnügen unter einen Hut zu kriegen.

Hier sind unsere Top 10 zum Multitasking

1. 27 Dresses

Die erfahrene Brautjungfer Jane, gespielt von Katherine Heigl, stellt die Bedürfnisse anderer immer vor ihre eigenen. Als Janes jüngere Schwester ihren heimlichen Schwarm ehelichen will, stellt die Gute zum ersten Mal ihr Leben und ihre Rolle als Hilfs-Hochzeitsjunkie infrage. Währenddessen sieht der gutaussehende Hochzeitsreporter (Sweetie James Marsden) Janes ungewöhnliche Geschichte als Chance zu seiner Beförderung.

Oh ja die Storyline dieser Romantikkomödie fällt nicht gerade in die Kategorie anspruchsvoll. Aber genau das macht diesen Film ja perfekt zum nebenher gucken. 27 Dresses ist der ideale Begleiter für kleine Home-Office-Arbeiten. Beim Auftritt von Schnuckel James Marsden schauen wir dann etwas genauer hin. Und auch das reizende Happy-End (sorry für den Spoiler) hat unsere volle Aufmerksamkeit verdient.

2. 50 erste Dates

Der Playboy-Tierarzt Henry gespielt von Adam Sandler hat sein Herz an Lucy (die reizende Drew Barrymore) verloren. Nur leider leidet Lucy an dem Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses. Sie kann sich an nichts erinnern, was am Tag zuvor passiert ist. Also muss der verliebte Henry jeden Tag aufs neue um sie werben.

Der Titel lässt es erahnen. Die Story wiederholt sich ganz ähnlich wie der Klassiker “Und täglich grüßt das Murmeltier” immer und immer wieder. Also was auch immer ihr vorhabt, der Film ist für alles zu haben, was die Multitasking-Palette so hergibt. Am Ende punktet “50 erste Dates” noch mit einem entzückenden Ende, dass euch trotz geteilter Aufmerksamkeit die ein oder andere Träne kosten wird.

3. The Revenant – Der Rückkehrer

In den 1820ern kämpft ein Pelzjäger (Leonardo DiCaprio) ums Überleben. Seine Mission: sich an einem skrupellosen Söldner (Tom Hardy) zu rächen, der ihn am Missouri River dem Tod überlassen hat.

Der Film besticht durch große Schauspielkunst (er brachte Leo endlich seinen wohlverdienten Oscar) und atemberaubenden Naturaufnahmen. DiCaprio und Hardy zeigen sich in dem Film zwar als “echte Kerle”, aber leider nicht von ihrer Hotten Seite. Der Historien-Western-Thriller ist sehr langatmig und wenn sich dann was tut, sind die Szenen unglaublich brutal. Die 156 Minuten Rache sollte man sich aber trotzdem nicht entgehen lassen. Wer also schwache Nerven hat, kann sich nebenbei gut dem lang angehäuften Wäscheberg widmen.

4. My Girl – Meine erste Liebe



Der Wildfang Vada (Anna Chlumsky) hat guten Grund dazu etwas verkorkst zu sein. Ihre Mutter starb bei der Geburt, und ihr Vater (Dan Aykroyd) betreibt ein Bestattungsunternehmen im eigenen Haus. Die anderen Kids halten sie für einen Freak, und es hilft sicherlich nicht, dass ihr bester Freund, Thomas (Macaulay Culkin), ein Junge ist. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Vada verzweifelt in ihren Englischlehrer, Mr. Bixler verknallt. Und das war leider noch nicht alles. Nur soviel: die Bienen gehören in diesem Film nicht zu den Guten.

My Girl ist vermutlich der schönste und traurigste Kinderfilm, der jemals gemacht wurde. Und das macht ihn für uns zu einem guten Nebenbei-Guck-Movie. Nach energieraubendem Geheule ist uns schließlich nicht zumute. Wir wollen ja beim Shopping weiterkommen.

5. Dirty Dancing

Zu diesem Film braucht es keine Beschreibung. Wir alle können die Romanze von Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey) und Johnny Castle (Patrick Swayze) fehlerfrei mitsprechen. Ihr habt einiges auf der Home-Office-Agenda? Dann ist der Tanzfilm die Top-Hintergrundkulisse. Die Musik gibt uns einen guten Workflow. Bei unseren Lieblingsstellen sind wir dann ganz Auge und Ohr.

6. Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin

Wir lieben die Bücher von Sophie Kinsella! Die Erfolgsautorin schafft es immer wieder eine perfekte Mischung aus Romanze und Komödie zu machen. So auch in ihrem Roman “Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin“, der verfilmt wurde. Und auch als Film ist die kaufsüchtige Rebecca (Isla Fisher) einfach unglaublich witzig. Gerade wenn sie auf ihren neuen Chef Luke (Hugh Dancy) trifft, geht so einiges schief – was ihm aber offensichtlich zu gefallen scheint…

Die Kenntnis der Buchvorlage macht Romanverfilmungen wie diese zum idealen Begleiter ausführlicher Mani- und Pediküre.

7. Mamma Mia!

Donna gespielt von der legendären Meryl Streep, ist eine unabhängige Hotelbesitzerin auf den griechischen Inseln. Mithilfe ihrer Freundinnen bereitet sie die Hochzeit ihrer Tochter vor. Inzwischen hat Sophie, die temperamentvolle Tochter und Braut in spe noch andere Pläne. Sie lädt drei Ex-Romanzen ihrer Mutter ein, in der Hoffnung, ihren echten Vater zu treffen.

Die Songs sind das beste, was der Film zu bieten hat und das macht ihn perfekt zum Putzen, kochen und laut mitgrölen. Im Grunde genommen ist die Musikkomödie eine Hommage an die größten ABBA Hits, er sollte uns also nicht zu sehr ablenken. Und wenn ja, wen interessiert’s? Es ist schließlich ABBA und Meryl Streep!

8. Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen

Die New Yorker Modedesignerin Melanie (Reese Witherspoon) hat sich mit dem besten Junggesellen der Stadt verlobt. Aber Melanies Vergangenheit birgt viele Geheimnisse, darunter Jake (Josh Lucas), der Redneck-Ehemann, den sie in der Highschool geheiratet hat und der sich nun weigert, sich von ihr scheiden zu lassen. Fest entschlossen der Beziehung und ihrem alten Leben ein Ende zusetzen, reist Melanie in die alte Heimat Alabama. Nur um herauszufinden, dass man das Mädchen aus dem Süden herausholen kann, aber nicht den Süden aus dem Mädchen.

Ein bezaubernder Film mit guter Musik und auch die Hauptdarsteller sind schön anzusehen, auch wenn wir in klein am Laptop nebenbei schauen. Wenn ihr euch einem lang verdrängten Projekt stellen wollt: Dieser Film gibt euch die nötige Hintergrundstütze.

9. Hitch – Der Date Doktor

Eine urkomische Romcom mit Will Smith und Eva Mendes in den Hauptrollen. Der Film handelt von einem Dating-Guru (Hitch), der einen unbeholfenen Kunden betreut. Währenddessen hat er mit eigenen Rückschlägen zu kämpfen, da seine bewährten Techniken bei seiner Auserwählten keinen Anklang finden.

Der Film besticht mit vielen brillanten komödiantischen Elementen (insbesondere die Szenen mit dem unbeholfenen Kunden, gespielt von Kevin James). Etwas Leichtes zum online Shopping oder wenn ihr das neue Curryrezept ausprobieren wollt.

10. Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen

Schneewittchen (Lily Collins), eine verwaiste Prinzessin plagt sich mit ihrer eifersüchtigen, bösen Stiefmutter, grandios gespielt von Julia Roberts, herum. Als der charmante Prinz, gespielt von Armie Hammer (übrigens das totale Lookalike von Lucas Bravo, Lilly Collins Flamme Gabriel in “Emily in Paris”) die Königin zugunsten Schneewittchens verschmäht, lässt sie die Prinzessin in den Wald werfen, um von einem Monster verschlungen zu werden. Die wird aber von einer Zwergen-Räubergäng gerettet. Mit deren Hilfe will sie die Königin rächen und ihr Reich zurückerobern.

Da wir die Grundzüge des Märchens bereits kennen, ist diese lustige Wiedergabe perfekt, wenn wir uns beim Insta-Storys erstellen konzentrieren müssen.