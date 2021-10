In den USA ist ein Hund in letzter Sekunde mit dem Leben davongekommen. Denn das Tier war mit seiner Leine an Bahngleise gebunden – und zwar mit voller Absicht.

Ein aufmerksames Ehepaar hat den verängstigten Hund gefunden.

Hund mit Leine an Bahngleisen festgebunden

Dan und Jennifer Winkelman aus South Carolina waren definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn das Ehepaar hat gerade einen gemütlichen Spaziergang in der Nähe ihrer Bahnstrecke gemacht, als sie ein lautes Bellen bemerkten. Wie das Onlineportal iheartdogs.com schreibt, sind die beiden zu spontanen Hunderettern geworden. Denn sie folgten den verzweifelten Tierlauten und konnten ihren Augen schließlich nicht trauen.

Denn das Paar durchforstete ein Waldstück und entdeckte eine Bahnstrecke. Mitten auf den Gleisen befand sich ein Hund – angeleint. Dabei hat sich die Leine jedoch nicht unglücklich zwischen den Schwellen verfangen, sondern jemand hat das arme Tier mit voller Absicht festgeleint. Dann gerieten auch die Winkelmans in Panik, denn sie wussten nicht, wann der nächste Zug kommt.

Rettung in letzter Sekunde

Wie Dan Winkelman erzählt, ist er sich sicher, dass jemand das Tier absichtlich dort festgemacht hat. “Das waren von einem Menschen gebundene Knoten. Und ich habe versucht, sie zu lösen, aber sie waren so festgezogen, dass ich sie zuerst nicht aufbekam.” In letzter Sekunde ist es dem Paar dann aber gelungen, den verängstigten Rüden zu retten.

Sie haben das sichtlich traumatisierte Tier dann mit zu sich nach Hause genommen. Jedoch konnten sie “Max“, wie der Vierbeiner heißt, nicht behalten, da sie bereits vier Hunde hatten. Also übergaben sie ihn in die Hände der Tierrettungsstation Operation Care. Wenn er wieder bei Kräften ist, soll er zur Adoption freigegeben werden.

Da auch die Tierschutzbehöre entsetzt von der grausamen “Entsorgung” des Hundes ist, gibt es jetzt eine Fahndung nach dem Vorbesitzer.