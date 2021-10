Mehr als 30.000 Teile aus den Jean Paul Gaultier Kollektionen der 80er und 90er Jahre sind ab sofort zur Miete erhältlich. Das Modehaus hofft, dadurch wieder ein breiteres Publikum ansprechen zu können.

Günstig sind die Archiv-Stücke aber trotzdem nicht.

Einige Vintage-Teile auch zum Verkauf angeboten

Lang lebe der Vintage-Hype. Das dachte sich wohl auch das Luxus-Modehaus Jean Paul Gaultier und öffnet sein großes Archiv an 80er und 90er-Jahre Mode für alle. Die rund 30.000 Teile – darunter auch ikonische Kleidungsstücke wie das „cage dress“ oder die tütenförmigen BHs, die Madonna berühmt machte, können ab sofort über die Webseite des Modelabels gemietet werden.

Wer also einen ganz speziellen Abend geplant hat oder einfach seinen Instagram-Feed mit ein paar Gaultier-Looks aufpeppen will, kann sich ab sofort die passenden Looks mieten. Aber auch das ist gar nicht so günstig. Denn wie der Guardian berichtet, starten die Mietpreise bei 150 Euro. Dafür kann man sich zumindest schon einmal einen Schal ausleihen. Wer allerdings eher in Richtung Kleider tendiert, muss mit mindestens 700 Euro Mietkosten rechnen.

Ebenfalls Teil der neuen Aktion sind 50 Vintage-Stücke der vergangenen Kollektionen. Gesammelt von privaten Käufern und Händlern werden die Kleidungsstücke jetzt auf der Webseite zum Verkauf angeboten.

Jean Paul Gaultier reagiert auf Vintage-Hype

Die Entscheidung für einen Mietservice entstand übrigens als Reaktion auf derzeit boomende Verleih- und Second-Hand-Seiten. Denn dort seien Stücke von Jean Paul Gaultier sehr beliebt. Wie der Guardian berichtet, sollen besonders die Korsetts zu den begehrtesten Stücken auf den Websites gehören.

Kein Wunder eigentlich, denn Secondhand und Vintage erleben in der Gen Z gerade einen immer größeren Hype. Seiten wie Depop und Vinted boomen und für viele ist ausleihen eine nachhaltige Alternative zu Fast Fashion. Auf eben diesen Trend will jetzt auch das Modehaus aufsteigen. „Wir wollen neue Wege gehen, um Mode zu kaufen und zu erleben, indem wir sie auf derselben Plattform anbieten“, erklärt General Manager Antoine Gagey.