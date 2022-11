Nick Carter tourt gerade mit seinen „Backstreet Boys“ durch die Welt – das Konzert in London am Sonntag hat die Band trotz des Todes von Nicks Bruder Aaron einen Tag zuvor durchgezogen. Dabei wurde es sehr emotional. Der Sänger brach mitten auf der Bühne in Tränen aus.

Nick und der Rest der Band nahmen vor tausenden Menschen Abschied von Aaron.

Nick Carter weint auf Bühne in London

Nur einen Tag nach dem bekannt wurde, dass Aaron Carter, der Bruder von „Backstreet Boy“ Nick Carter, gestorben ist, gab die Band ein Konzert in London. Dabei widmeten die Jungs dem Verstorbenen einen Song und richteten emotionale Worte an ihn. „Heute Abend haben wir schwere Herzen, weil wir gestern eines unserer Familienmitglieder verloren haben“, so Sänger Kevin Richardson.

„Wir wollten einfach einen Moment in unserer Show finden, um zu würdigen, dass Nicks kleiner Bruder, Aaron Carter, gestern im Alter von 34 Jahren verstorben ist. Er war ein Teil unserer Familie und wir danken euch für all die Liebe, all die guten Wünsche und all die Unterstützung.“

Für Nick selbst war es offenbar zu schmerzhaft, vor der ausverkauften O2-Arena in London über seinen tragischen Verlust zu sprechen. Doch während der berührenden Worte seines Bandkollegen kamen Nick Carter die Tränen. Zahlreiche Twitter User:innen hielten den traurigen Moment fest und teilten ihn anschließend. Hier und hier seht ihr Videos davon.

Fans unterstützen Nick

Die Stimmung in London sei „verrückt“ gewesen, berichtet ein Fan gegenüber dem Mirror. „Es ist so emotional. Nick wird jedes Mal, wenn er singt, massiv bejubelt.“ Damit drückte das Publikum wohl seine Unterstützung für Nick aus. „Man hat das Gefühl, dass alle ihr Bestes tun, um Nick zu unterstützen, indem sie ihm zujubeln“, so der Fan weiter. Dabei wurden viele selbst von dem emotionalen Moment übermannt. „Viele Leute weinen und umarmen sich, es gibt ein echtes Gefühl der Einheit.“

Die meisten waren ohnehin der Meinung, dass die „Backstreet Boys“ einige ihrer Konzerte ausfallen lassen – damit Nick in Ruhe trauern kann. Umso größer war dann die Verwunderung, dass die Band trotz allem aufgetreten ist.

„Mein Herz ist gebrochen“

Auf seinen Instagram-Profil fand Nick Carter dann auch berührende Worte über den Tod seines Bruders. Dazu postete er eine Reihe an Fotos, die die beiden in ihren Kinder- und Jugendtagen zeigen. „Mein Herz ist gebrochen“, schreibt der 42-Jährige dazu. „Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen“, so der Sänger weiter.

Er habe immer an der Hoffnung festgehalten, dass Aaron eines Tages doch noch einen gesunden Weg gehen und die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte. „Manchmal möchten wir jemanden oder etwas für einen Verlust verantwortlich machen, aber die Wahrheit ist, dass Sucht und mentale Probleme hier die wahren Bösewichte sind.“ Abschließend schreibt Nick: „Ich werde meinen Bruder mehr vermissen, als irgendjemand jemals wissen wird. Ich liebe dich Chizz. Jetzt kannst du endlich den Frieden haben, den du hier auf Erden nie finden konntest … Ich liebe dich, kleiner Bruder“.