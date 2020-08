Du fühlst dich wie das Wetter? Mal schön, mal grau und oft sehr launisch? First Step: Bring deine Haut zum Strahlen und dann strahlst du auch von innen automatisch mit. Denn wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, dann zeigst du das auch nach außen. So: Let’s glow! ✨

1. Foooood

Du bist was du isst! Dem stimmen wir zu, denn wenn du die richtigen Lebensmittel zu dir nimmst, wird es dir auch deine Haut danken. Doch welche Lebensmittel verhelfen dir zu deinem Glow? Unser Tipp: Karotten, Kartoffeln, Buttermilch, Nüsse, Äpfel, Spinat und Haferflocken!

via GIPHY

2. Beauty-Booster

Die Creme machts! Aber welche? Das A&O für strahlende Haut ist die richtige Gesichtspflege. Unser Tipp? Die Hydro Sensation Pflegelinie von lavera! Nicht nur wir, sondern auch 100 missen sind überzeugt: Schon während der Anwendung konnte eine Verbesserung des Hautbildes bemerkt werden. Mehr als 80% der miss-Testerinnen würden das lavera Hydro Sensation Creme-Gel nicht mehr aus ihren Badeschränken geben.

Bild: lavera

3. Be cool

Kühl dich ab! Eiswürfel gelten als Geheimtipp, um die Poren zu verfeinern. Einfach eine Handvoll Eiswürfel in ein Geschirrtuch geben und das Gesicht damit abtupfen. Für die Harten unter euch: Mit den Eiswürfeln über das Gesicht streifen. Die Poren ziehen sich zusammen und das Hautbild wirkt strahlender. Keep coooool!



via GIPHY

4. Die Korrektur machts

Hier ein Pickelchen, da eine Narbe. Mit den verschiedenen Farbtönen in deiner Lidschatten-Palette kannst du diese ganz easy abdecken: Grün gegen Rötungen, Orange und Rot gegen Augenringe und mit Gelb kannst du alles abdecken – ein richtiger Allrounder! 😀

via GIPHY

5. Trinken!

Und immer wieder hören und lesen wir es, tun es aber nicht: Wasser trinken! Mindestens 6-8 Gläser Wasser pro Tag sind notwendig, damit unser Körper nicht auf Sparmodus switched und dehydriert. Also liebe miss, gleich aufstehen, Wasserglas holen und austrinken – JETZT! 💧

via GIPHY

6. Bewegung

Sport ist Mord? Noooope! Der effektivste Helfer bei der Entgiftung, tut unserer Stimmung gut und sorgt für eine schöne Haut: Sport! In diesem Sinne: Auf mit euren Popos, rein in die Laufschuhe oder los geht’s mit dem Youtube-Workout. Während du gerade jetzt faul auf der Couch liegst, könntest du deine Haut schon zum Strahlen bringen. Worauf also warten?

via GIPHY

7. Träumelein

Das Beste kommt zum Schluss? Schlaaaaaf! Oh ja wir schlafen alle super gerne, richtig? Und unserer Haut tut Schlaf auch mehr als nur gut! Denn in der Nacht läuft der Regenrationsprozess der Zellen auf Hochtouren und das für die Regeneration notwendige Wachstumshormon wird ausgeschüttet. Jetzt wissen wir auch, wieso wir nach einer kurzen Nacht gerne mit Augenringen aufwachen 😎

via GIPHY