Happy New Year, ihr Lieben! Und wie das im neuen Jahr eben so ist, haben wir uns natürlich auch diesmal wieder ein paar Neujahrsvorsätze zurechtgelegt, richtig? Wenn ihr aber nicht so recht wisst, was ihr euch vornehmen wollt, dann könnt ihr euch doch einfach mal an eurem Sternzeichen orientieren.

Denn diese Vorsätze passen perfekt zu diesen Tierkreiszeichen.

Widder

Widder brauchen meistens eine klare Vorgabe, wenn sie sich an Dinge halten müssen oder wollen. Was dabei hilft: Eine kleine Liste, die sich dieses Sternzeichen beinahe jeden Tag wie ein Mantra einprägt, um auch ja nichts zu vergessen oder nachlässig zu werden. Einen Monat lang keinen Alkohol trinken, weniger Zucker und dafür mehr Sport? 2022 geht’s so richtig los und Widder sind motiviert, ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. Denn: Sie sind diesmal nicht alleine. Gemeinsam mit einer zweiten Person, lässt es sich schon eher auf Dinge verzichten und es fällt auch leichter, neue Angewohnheiten anzunehmen.

Stier

Was sich dieses Sternzeichen unbedingt mal vornehmen sollte? Kompromisse eingehen! Denn Stiere gelten naturgemäß als äußerst stur und ecken dadurch auf öfter mal wo an. Wie wäre also, 2022 etwas gelassener und vor allem offener gegenüber gewissen Dingen anzugehen? Oft ist es gar nicht mal so schlecht, aus alten Gewohnheiten auszubrechen und auch die Sichtweise von anderen zuzulassen, kann nur von Vorteil sein. Deshalb schadet es also nicht, wenn der Stier hin und wieder mal nachgibt und nicht versucht, seinen Kopf auf Biegen und Brechen durchzusetzen.

Zwilling

Ruhe und Besinnlichkeit sind in den letzten Jahren eher zu Fremdwörtern für dieses Sternzeichen geworden. Denn Zwillinge gehen meistens eher hektisch und mit zweifacher Geschwindigkeit durch den Alltag. Auch wenn sie dadurch vielleicht schneller sind, kann sich der Stress negativ auf die Gesundheit auswirken. 2022 sollte für Zwillinge also ganz im Zeichen der Achtsamkeit stehen. Ein paar Vorsätze, die im Leben dieses Sternzeichens auch nachhaltig etwas ändern könnten, wären: Meditation, Yoga und eine große Portion Me-Time! Klingt vielleicht etwas abgedroschen, aber Neujahrsvorsätze können durchaus auch angenehm sein und einem zu einem ausgeglichenen Lebensstil verhelfen.