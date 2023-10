Ein Paar aus Großbritannien hat beinahe eine lebensverändernde Mail ignoriert. Denn sie vermuteten hinter einem Lottogewinn eine Spam-Nachricht!

Wochenlang reagierten sie nicht auf ihren Gewinn.

Ehepaar ignoriert Lottogewinn

Wer kennt sie nicht: die Spam-Mails, die einem den großen Gewinn versprechen. Man muss nur hier oder da klicken – schon hat man den Megapreis in der Tasche. Sei es der Prinz, dem man nur ein bisschen Geld vorab überweisen muss, oder das XXL-Gewinnspiel, für das man nur noch ein letztes Mal die Mailadresse verifizieren muss: die Geld-Scams lauern wohl in den meisten Mail-Postfächern.

Dass sich hinter einer Nachricht manchmal aber tatsächlich ein großer Gewinn verbergen kann, zeigt jetzt ein Paar aus Großbritannien. Denn Sally und James ignorierten wochenlang Mails über ihren großen Lottogewinn. Im August bekamen sie nämlich eine E-Mail, in der ihnen gesagt wurde, sie haben den „Set for Life“-Preis gewonnen. Konkret sollen die beiden jetzt ein ganzes Jahr lang pro Monat mehr als 11.400 Euro bekommen; insgesamt bekommen die beiden im Laufe des Jahres also rund 137.000 Euro. Klingt doch fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Das dachten sich auch die beiden.

Mann vermutet, dass es sich um Spam handelt

Denn obwohl James seit Jahren bei der Lotterie mitspielt, war er zuerst zu beschäftigt, um auf die Mail zu antworten. Es sollten noch weitere drei Mails folgen, bevor er im Oktober endlich genauer auf den Inhalt achtete. Doch auch dann war er sich unsicher. „Ich sagte Sally nichts, beschloss aber, am nächsten Tag bei der Nationalen Lotterie anzurufen und nachzufragen, ob all diese E-Mails echt waren“, so James gegenüber „Southwest News Service“. Insgeheim ist er nämlich unsicher, ob es sich um Spam-Mails handelt.

Doch nach dem Telefonat und einigen Gesprächen mit Menschen aus seinem Umfeld wird James endlich klar: das ist kein Spam. Er und Sally haben tatsächlich gewonnen! Und dann wird endlich auch Sally in den großen Gewinn eingeweiht. Ihre Reaktion? Sie war „völlig fassungslos“, erzählt sie.

Jetzt, wo die beiden auch wirklich glauben können, dass sie gewonnen haben, haben natürlich auch schon die Pläne darüber gestartet, wie sie das Geld denn ausgeben wollen: Der Auto-Kredit soll unter anderem abbezahlt werden, ein neuer Laptop soll her und die beiden planen auch schon eine Reise nach Vancouver.

Aber so schön diese Geschichte auch ist, zum Schluss noch eine kleine Warnung: das heißt natürlich nicht, dass auch hinter eurem Gewinner-Mail echtes Geld steckt! Bevor ihr also irgendwo klickt oder eure Daten angebt, checkt lieber doppelt, ob es nicht doch Spam ist.