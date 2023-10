Mit den sogenannten „Hyperrealistic Nails“ macht auf Tiktok wiedermal ein neuer Nageltrend die Runde. Und zugegeben, wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir davon halten sollen. Rein optisch feiern wir den Look, denn sie sehen einfach ultra natürlich aus. Der Haken: Tatsächlich sind sie sogar etwas aufwändiger zu gestalten, als eine normale French Maniküre.

Wir haben allerdings eine DIY-Variante für euch parat.

Hyperrealistic Nails: Dieser Nageltrend sieht mega natürlich aus

Gerade im Herbst lieben wir es, etwas Farbe in unser Nail-Game zu mischen. Cherry Red, Dunkelgrün oder auch ein satter Mocha-Ton passt aktuell perfekt in die aktuelle Jahreszeit. Schaut man sich allerdings in Hollywood mal etwas genauer an, fällt auf, dass die Stars aktuell verdächtig oft, auf eine äußerst natürliche Maniküre setzen. Also ganz ohne Polish! Tatsächlich sieht es fast so aus, als hätte man die Nägel einfach nur wachsen lassen und allerhöchstens etwas zurecht gefeilt. Aber: „All natural“ bedeutet bei den A-Lists meist nicht wirklich natürlich. Dank Tiktok haben wir nun wohl das Geheimnis hinter den perfekten Nails von Selena Gomez, Kim Kardashian und Co gelüftet.

Das Ganze nennt sich „Hyperrealistic Nails“. Der Hashtag dazu verzeichnet allein auf Tiktok bereits über 28 Mio. Aufrufe. Und das Netz scheint wahrlich obsessed von dem Nageltrend zu sein. „Wie gut das aussieht, OMG!“, schreibt eine Nutzerin zum Beispiel unter dem viralen Clip von Tiktokerin Cerise (@glossytipped). „Wie krass schön diese Nägel sind“, kommentiert eine andere Userin.

Nicht einfach nur French Nails

Was den Look ausmacht? Nun ja, ein natürliches Finish bieten auch Trends wie „Milky French“ oder „Lipgloss Nails“. Doch die hyperrealistische Maniküre unterscheidet sich hier ganz klar. Anstatt clean und minimalistisch auszusehen, geht es bei den „Hyperrealistic Nails“ darum, die Details natürlicher Nägel so gut wie möglich nachzuahmen. Heißt: Die Nagelspitzen sind dann eben vielleicht sogar eher gelblich, und eventuell haben die Nägel sogar Rillen. Zugegeben: Beauty-Addicts begeben sich hier auf dünnes Eis. Denn bei einem zu gelblichen Ton könnten eure Nails schnell ungepflegt aussehen. Zudem kommt bei dem Trend meistens eine Nagelverlängerung zum Einsatz. Wer den Look dennoch nach zaubern möchte, sollte einige Dinge beachten.

So kreiert man den hyperrealistischen Look

Im Grunde habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr macht euch gleich einen Termin im Nagelstudio eures Vertrauens aus und lasst euch die „Hyperrealistic Nails“ von einem Profi inklusive Nagelverlängerung (Gel oder Acryl) zaubern. Beispielfotos nicht vergessen! Der Vorteil: ihr bekommt dann endlich lange Nails, die nicht nur täuschend echt aussehen, sondern auch nicht so schnell abbrechen.

Oder aber ihr verzichtet auf die Verlängerung und legt selbst Hand an. Voraussetzung hierfür sind aber Nägel, die mindestens über das Nagelbett reichen. Außerdem sollten eure Nails sauber und gepflegt aussehen. Denn dadurch wirkt das Finish gleich viel schöner. Und so geht’s:

Step 1: Bringt eure Nägel zuallererst mit einer Feile in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner.

Step 2: Die gefeilten Nägel werden anschließend mit einem transparenten Base Coat grundiert.

Step 3: Sobald der Unterlack komplett trocken ist, werden die Nägel mit einem milchigen Weiß oder Nude-Ton lackiert.

Step 4: Dann wird’s tricky. Um den perfekten Ton für die Spitzen zu kreieren, mischt ihr am besten mehrere Lacke (von cleanem Weiß bis Sonnengelb) miteinander – bis ihr die Nuance habt, die eurer natürlichen Nagelfarbe am nächsten kommt. Zieht dann mit einem Nailart-Pinsel eine schöne Linie. Diese kann eben ruhig auch etwas dicker sein – denn dadurch wirken eure Nägel gleich noch etwas länger. Wer mag, kann die Linien dann auch noch mit einem Nagelschwämmchen verblenden.

Step 5: Nachdem die French-Tips ganz trocken sind, kommt zum Versiegeln noch ein klarer Top Coat darüber. That’s it!